Картина дня: настроения в Ида-Вирумаа, приговор Урмасу с битой и агрессивный таксист

Настроения в Ида-Вирумаа: «Постройте этот миллиардный завод здесь у нас!»

В то время как журналисты и высокопоставленные местные чиновники ожидают во дворе ида-вируского завода по производству масел Enefit прибытия министров финансов Мартина Хельме и окружающей среды Рене Кокка, на расположенной напротив входа автобусной остановке сидят трое мужчин. Читать далее...

«Дверь закройте»: в Таллинне полиции и МуПо пришлось усмирять агрессивного таксиста

В Таллинне сотрудникам МуПо пришлось обращаться за помощью к полиции, чтобы остановить агрессивного таксиста. Читать далее...

Урмас с битой осужден за зверское убийство

Сегодня, 12 июня, Харьюский уездный суд признал 45-летнего Урмаса Эйнрооса, ставшего известным после того, как пару лет назад он угрожал битой одному из участников дорожного движения в Ласнамяэ, виновным в убийстве особо мучительным способом, изнасиловании, применении физической силы, незаконном лишении свободы, грабеже и нарушении общественного порядка. Читать далее...

Макрон выступает за новую динамику в отношениях с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает за то, чтобы придать отношениям Европы и России новую динамику. Об этом он заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS во вторник. Читать далее...

Наказание бывшей сотруднице полиции, совершившей аварию в нетрезвом состоянии, оставлено без изменений

Поскольку Госсуд не принял к рассмотрению жалобу защитника теперь уже бывшей сотрудницы полиции Кейти Лийвакиви, совершившей аварию в состоянии уголовно наказуемого опьянения, вступил в силу приговор Таллиннского окружного суда. Читать далее...

Иван Голунов дал первое интервью после выхода на свободу

Во вторник журналист информагентства Meduza Иван Голунов вышел на свободу после прекращения в отношении него уголовного дела, связанного со сбытом наркотиков. С него сняли электронный браслет. Читать далее...

Министр экономики: Эстония хочет работать с Россией

Министр экономики и коммуникаций Таави Аас прокомментировал в прямом эфире недавнюю встречу с российским коллегой Евгением Дитрихом на полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Читать далее...

Майлис Репс подтвердила: Евроакадемия закрывается

Министр образования и науки Майлис Репс подтвердила, что Евроакадемия закрывается. Читать далее...

Рекомендации ученых: на улице Рейди необходимо установить скорость 40 км/ч

На строящейся улице Рейди в Таллинне могло бы действовать ограничение скорости до 40 км/ч, пишет Rus.ERR со ссылкой на мнение эстонских ученых. Читать далее...

Хельме потребовал от партнеров заблокировать кандидатуру генерального прокурора Перлинг

Как стало известно Postimees, председатель партии EKRE и министр внутренних дел Март Хельме сообщил партнерам по коалиции, что ни в коем случае не планирует соглашаться с продолжением работы Лавли Перлинг на посту генерального прокурора. Читать далее...

Банк Эстонии призвал жителей страны потуже затянуть пояса

Экономика Эстонии в этом году вырастет на 3,3, а в 2020 году — на 2,1 процента. С таким прогнозом в среду выступил Банк Эстонии, призвав как государство, так и его жителей экономить. Читать далее...

Важное решение по проекту Rail Baltic улетело в спам из-за антивирусной программы

Апелляционная комиссия по поставкам не занимается вопросами авторского права, и несмотря на пропажу важного документа решение прекратить переговоры с архитекторам остается в силе. Читать далее...

Переехавший жить в Нарву россиянин: «Если говорить о том, есть ли у Нарвы потенциал для Донбасса, то его определенно нет»