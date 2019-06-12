Картина дня: приговор Урмасу с битой, агрессивный таксист в Таллинне и настроения в Ида-Вирумаа

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями среды.
Настроения в Ида-Вирумаа: «Постройте этот миллиардный завод здесь у нас!»
В то время как журналисты и высокопоставленные местные чиновники ожидают во дворе ида-вируского завода по производству масел Enefit прибытия министров финансов Мартина Хельме и окружающей среды Рене Кокка, на расположенной напротив входа автобусной остановке сидят трое мужчин. Читать далее...
«Дверь закройте»: в Таллинне полиции и МуПо пришлось усмирять агрессивного таксиста
В Таллинне сотрудникам МуПо пришлось обращаться за помощью к полиции, чтобы остановить агрессивного таксиста. Читать далее...
Урмас с битой осужден за зверское убийство
Сегодня, 12 июня, Харьюский уездный суд признал 45-летнего Урмаса Эйнрооса, ставшего известным после того, как пару лет назад он угрожал битой одному из участников дорожного движения в Ласнамяэ, виновным в убийстве особо мучительным способом, изнасиловании, применении физической силы, незаконном лишении свободы, грабеже и нарушении общественного порядка. Читать далее...
Фото: беспорядки и вооруженные люди у Таллиннского горхолла
В Таллиннском горхолле всего через час после прибытия съемочной группы начались репетиции съемок голливудского боевика. Как можно видеть по снимкам и прежним новостям, в фильме режиссера Кристофера Нолана Горхолл превращен в Национальную оперу Украины. Читать далее...
В Таллинне госпитализировали больного корью ребенка
У ученика основной школы, расположенной в Пыхья-Таллинне, обнаружена корь. Ребенок не был вакцинирован, сообщает Департамент здоровья. Читать далее...
Наказание бывшей сотруднице полиции, совершившей аварию в нетрезвом состоянии, оставлено без изменений
Поскольку Госсуд не принял к рассмотрению жалобу защитника теперь уже бывшей сотрудницы полиции Кейти Лийвакиви, совершившей аварию в состоянии уголовно наказуемого опьянения, вступил в силу приговор Таллиннского окружного суда. Читать далее...
Иван Голунов дал первое интервью после выхода на свободу
Во вторник журналист информагентства Meduza Иван Голунов вышел на свободу после прекращения в отношении него уголовного дела, связанного со сбытом наркотиков. С него сняли электронный браслет. Читать далее...
Министр экономики: Эстония хочет работать с Россией
Министр экономики и коммуникаций Таави Аас прокомментировал в прямом эфире недавнюю встречу с российским коллегой Евгением Дитрихом на полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Читать далее...
Майлис Репс подтвердила: Евроакадемия закрывается
Министр образования и науки Майлис Репс подтвердила, что Евроакадемия закрывается. Читать далее...
Рекомендации ученых: на улице Рейди необходимо установить скорость 40 км/ч
На строящейся улице Рейди в Таллинне могло бы действовать ограничение скорости до 40 км/ч, пишет Rus.ERR со ссылкой на мнение эстонских ученых. Читать далее...
Хельме потребовал от партнеров заблокировать кандидатуру генерального прокурора Перлинг
Как стало известно Postimees, председатель партии EKRE и министр внутренних дел Март Хельме сообщил партнерам по коалиции, что ни в коем случае не планирует соглашаться с продолжением работы Лавли Перлинг на посту генерального прокурора. Читать далее...
Банк Эстонии призвал жителей страны потуже затянуть пояса
Экономика Эстонии в этом году вырастет на 3,3, а в 2020 году — на 2,1 процента. С таким прогнозом в среду выступил Банк Эстонии, призвав как государство, так и его жителей экономить. Читать далее...
Важное решение по проекту Rail Baltic улетело в спам из-за антивирусной программы
Апелляционная комиссия по поставкам не занимается вопросами авторского права, и несмотря на пропажу важного документа решение прекратить переговоры с архитекторам остается в силе. Читать далее...
Переехавший жить в Нарву россиянин: «Если говорить о том, есть ли у Нарвы потенциал для Донбасса, то его определенно нет»
На протяжении уже многих лет мы слышим о том, что из Нарвы массово уезжают люди, особенно молодежь. Причины до боли знакомы – нет работы, проблемы с эстонским языком или просто «здесь скучно». Но, как известно, из всех правил есть приятные исключения, и предлагаемые вам интервью прекрасное тому подтверждение. Взгляд уже изнутри и, в то же время, со стороны на нас - нарвитян. Очень полезно! Смотрите видео!