Важное решение по проекту Rail Baltic улетело в спам из-за антивирусной программы

Архитектурное бюро 3+1, выигравшее в 2014 году архитектурный конкурс по созданию терминала Юлемисте в рамках проекта Rail Baltic, подало апелляционной комиссии две жалобы на порядок организации нового архитектурного конкурса по проекту терминала, но обе они были отклонены. Ответственный за проект архитектор Ильмар Валдур сказал, что решение комиссии было для них сюрпризом и они с адвокатами еще не составили план дальнейших действий. Он добавил, что жалоба носила чисто юридический характер и не имеет отношения к архитектурному решению.

Архитекторы в своей апелляции указали, что для нахождения архитектурного решения терминала уже состоялся один конкурс, который три года назад выиграло бюро 3+1. По их данным, переговоры по заключению договора на проектировочные работы не завершены, а значит нельзя организовывать новый конкурс поставки на тот же объект.

Кроме того, они считают, что паевое товарищество Rail Baltic Estonia (RBE) новым конкурсом нарушает авторские права, поскольку без согласия авторов за основу была взята работа бюро 3+1, выигравшая предыдущий конкурс.

Архитектурное бюро утверждает, что им не было представлено решение, на основании которого с ними было прекращено сотрудничество. Rail Baltic Estonia в свою очередь заявляет, что комиссия по поставкам приняла решение 2 мая прошлого года, а 18 мая соответствующее извещение было направлено электронной почтой архитектурному бюро. Железнодорожная компания вменяет в вину архитекторам то, что они не оспорили решение вовремя. Причиной же прекращения сотрудничества была ошибка, совершенная при организации конкурса, вследствие чего ценовая граница была неразумно низкой.

Апелляционная комиссия сочла, что хотя RBE не передала свое решение согласно требованию в течение трех дней и в нем не были приведены обоснования для признания конкурса недействительным, бюро 3+1 должно было понять, что речь идет о касающемся его решении, на которое следует отреагировать. Комиссия добавила также, что вопросы нарушения авторских прав не находятся в ее компетенции.

В марте этого года RBE отправило прошлогоднее решение на общий почтовый адрес адвокатского бюро Марии Мяги, представляющего интересы 3+1, но выяснилось, что антивирусная программа бюро посчитала этот файл вирусом и отправила в папку "спам". 3+1 винит RBE в том, что та отправила столь важный документ незащищенным способом и не проявила интереса к тому, получили ли архитекторы решение.

В конце концов, 20 мая этого года, то есть более чем через год, решение о прекращении сотрудничества со стороны RBE дошло до архитекторов 3+1. В свете этого архитектурное бюро считает, что у него должно быть время на оспаривание до 30 мая. Апелляционная комиссия поинтересовалась мнением RBE, и та отказалась подарить архитекторам дополнительное время.

Более того, RBE представила комиссии счет на 6700 евро за расходы на адвокатов, но комиссия сочла его неоправданно большим и потребовала от архитекторов оплатить расходы в размере 4200 евро.