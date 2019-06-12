Налоговый департамент озабочен: зарплату в конвертах платит 16000 компаний

Выплата зарплат в конвертах по-прежнему остается серьезной проблемой в Эстонии, поскольку, по оценке Налогово-таможенного департамента, риск частичной выплаты зарплаты в конвертах существует в отношении почти 16 000 предприятий.
По словам заместителя генерального директора департамента Риво Рейтманна, уклонение от налогов на рабочую силу все также является самой масштабной налоговой проблемой Эстонии, но значительно активизировавшееся общение на эту тему между предпринимателями и работниками помогло препятствовать распространению выплат зарплат в конвертах, сообщил департамент.
Эстонское государство в прошлом году недосчиталось налогов на сумму в 86,4 млн евро из-за выплачиваемых в конвертах зарплат, годом ранее эта сумма была немного меньше — 84,1 млн евро, выяснил Налогово-таможенный департамент на основании анализа собранных в ходе опроса данных.
Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что по данным заказанного департаментом и проведенного Институтом конъюнктуры исследования, доля работников, получающих зарплату в конвертах сократилась с 13 процентов в 2017 году до 6 процентов в 2018.
Вместе с тем, по словам Рейтманна, по данным анализа рисков, проведенного ведомством, выясняется, что сумма ущерба от выплаты зарплат в конвертах осталась без изменений.
При этом Рейтманн отметил, что из суммы ущерба в 86,4 млн евро сумма в 65,1 млн евро составляют зарплаты в конвертах, а 21,3 млн евро — полностью выплачиваемая по-черному зарплата. По словам Рейтманна, отмечается рост тенденции частичной выплаты зарплаты в конвертах.
Ущерб от такой выплаты, пересчитанный в недополученные налоги на рабочую силу, в 2017 году составил 2,67 процента и в 2018 году — 2,56 %.
Торгово-промышленная палата Эстонии в конце мая в пятый раз провела свой опрос, в ходе которого определились сферы, где больше всего распространена система выплаты "черных" зарплат. В частности, выяснилось, что сумма ущерба, который наносят государственной казне зарплаты в конвертах, приближается к 200 млн евро. Наиболее серьезно проблема затрагивает сферы строительства, общественного питания и развлечений.
"Постоянно проблемной сферой является строительство, постоянно в опросах фигурирует сфера общественного питания и развлечений. Если смотреть шире, то зарплаты в конвертах выплачиваются в сферах, где большой оборот наличных денег", - сообщил директор Торгово-промышленной палаты Эстонии Майт Пальтс
По данным Налогово-таможенного департамента, размер выплачиваемых зарплат в конвертах увеличивается, а это означает потерю налогов, получаемых государством. Если сравнивать потери в первых трёх кварталах прошлого года, которые составили 163 589 000 евро, то в этом году государство потеряло 179 145 000 евро налогов.