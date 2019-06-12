Ср, 12.06.2019
В какой-то момент нужно будет держать людей на зарплате, но реально они свою повседневную работу выполнять не будут. Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Дождались: стало известно, где в Таллинне откроется первый ресторан KFC

Дождались: стало известно, где в Таллинне откроется первый ресторан KFC

KFC

ФОТО: ALY SONG / REUTERS

Директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс в интервью принадлежащему Äripäev порталу Kaubandus.ee сказал, что Ülemiste перед началом работ по расширению узнавал у клиентов, какие предприятия общественного питания хотят они видеть в тц, и большинство назвали Vapiano и KFC (Kentucky Fried Chicken).

По словам Пярнитса, оба заведения будут в обновленном торговом центре. «Vapiano откроет свой ресторан в июне, а KFC — осенью», - сказал он.

До сих пор в СМИ уже ходила информация, что KFC откроет свой ресторан в Таллинне в этом году, но его местонахождение было неизвестно.

Подробнее читайте на портале Кaubandus.ee.

Исполнительный директор Apollo Group Маури Дорбек подтвердил Postimees, что действительно ресторан KFC будет открыт в октябре в Ülemiste. Он добавил, что в этом году будет открыт еще один ресторан, но не захотел уточнять где.

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