Дождались: стало известно, где в Таллинне откроется первый ресторан KFC

Директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс в интервью принадлежащему Äripäev порталу Kaubandus.ee сказал, что Ülemiste перед началом работ по расширению узнавал у клиентов, какие предприятия общественного питания хотят они видеть в тц, и большинство назвали Vapiano и KFC (Kentucky Fried Chicken).
По словам Пярнитса, оба заведения будут в обновленном торговом центре. «Vapiano откроет свой ресторан в июне, а KFC — осенью», - сказал он.
До сих пор в СМИ уже ходила информация, что KFC откроет свой ресторан в Таллинне в этом году, но его местонахождение было неизвестно.
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Исполнительный директор Apollo Group Маури Дорбек подтвердил Postimees, что действительно ресторан KFC будет открыт в октябре в Ülemiste. Он добавил, что в этом году будет открыт еще один ресторан, но не захотел уточнять где.