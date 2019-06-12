В лесу Пирита можно будет отдохнуть в гамаке

В Пирита запустили пилотный проект, повесив гамаки для общего использования. Горуправа надеется на добропорядочное поведение пользователей, сообщила BNS пресс-служба районной управы.
«Сегодня мы повесили в прибрежном лесу в Пирита семь гамаков, они будут там до конца лета. Наша цель простая — таким образом мы создаем возможности для тех, кто чувствителен к солнечным лучам или просто хотел бы отдохнуть на лоне природы», — сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат. Гамаки расположены в трех местах: возле клуба серферов, возле контейнеров любителей зимнего плавания и в другом конце пляжа, в сторону Меривялья, возле санитарного контейнера.
«От пользователей горуправа ожидает только одного – бережного отношения к гамакам: используйте их так, словно они ваши собственные, с любовью и заботой», — добавил Лийнат. «Если мы увидим, что гамаками пользуются и не ломают их, то установим еще несколько штук».
Возможности для проведения досуга на пляже Пирита этим не ограничатся. «В течение лета мы установим на пляже два стола для пинг-понга и два столика для игры в шахматы. Как только они будут установлены, мы сообщим об этом», — сказал Лийнат.