Ср, 12.06.2019
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  • Хозяин мешающей дорожному ремонту машины пообещал убрать ее к концу недели

Хозяин мешающей дорожному ремонту машины пообещал убрать ее к концу недели

Valge kabiiniga Peugeot` jäeti Oa tänava äärde mitu kuud tagasi. Nüüd segab see jalgraja ehitamist.

ФОТО: Sille Annuk

В тартуском районе Супилинна на улице Оа возникла необычная проблема: рабочие не могут довести до конца строительство пешеходной дорожки, поскольку в зоне, где запрещена парковка, уже несколько недель стоит автомобиль, пишет Tartu Postimees.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, никто к ним ранее не обращался за помощью в этом вопросе.

Она добавила, что полицейский участковый к настоящему времени связался с владельцем автомобиля и последний пообещал не позднее конца этой недели убрать машину из зоны строительных работ.

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