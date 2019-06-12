Хозяин мешающей дорожному ремонту машины пообещал убрать ее к концу недели

В тартуском районе Супилинна на улице Оа возникла необычная проблема: рабочие не могут довести до конца строительство пешеходной дорожки, поскольку в зоне, где запрещена парковка, уже несколько недель стоит автомобиль, пишет Tartu Postimees.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, никто к ним ранее не обращался за помощью в этом вопросе.
Она добавила, что полицейский участковый к настоящему времени связался с владельцем автомобиля и последний пообещал не позднее конца этой недели убрать машину из зоны строительных работ.