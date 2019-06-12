Эти профессии востребованы в Эстонии: на кого пойти учиться, чтобы в будущем была работа

«Согласно исследованиям потребности рабочей силы и навыков OSKA, во многих секторах наблюдается очень большая потребность и нехватка рабочей силы», сказала в радиопередаче «Работа и зарплата» главный аналитик OSKA из квалификационного центра Kutsekoda Ингве Розенблад.

Например, в связи с большой текучкой работников наблюдается нехватка людей в секторе обслуживания. «На производство, строительство и в сельское хозяйство людей ищут днем с огнем», - добавила главный аналитик. К сожалению, количество выпускников профессиональных и высших учебных заведения в разы меньше, чем предлагается рабочих мест в сферах, где наблюдается нехватка рабочей силы.

Также в строительном и водном секторе наблюдается очень большая нехватка техников и инженеров в сфере защиты окружающей среды. «Мы собираемся строить новые экологичные дома, и требования изменятся. В эти дома будут устанавливаться очень интересные технологии, а техников, которые имеют современные знания и навыки, в разы меньше, чем нужно», - признала Розенблад.

Также сектор энергетики является очень инновационным и быстро развивающим, хотя в этой сфере студентов университетов тоже значительно меньше, чем требуется в этот сектор. Также, по словам аналитика, очень большая нехватка работников в секторе образования среди учителей естественно-математических предметов. «А в здравоохранении нехватка логопедов, фармацевтов и провизоров», - отметила она.

ИТ питает инновации

«О большой потребности в рабочей силе и нехватке работников в секторе ИКТ не стоит и говорить», - сказала Розенблад.

Исследование OSKA отмечает, что программисты, которые знают английский язык могут переехать в любую страну и с большой вероятность найдут себе там работу по специальности. «Конечно, ИТ сфера популярна. Спрос на специалистов ИТ сферы быстро растет, хотя он также питает инновации в других секторах, и эти навыки необходимы всем отраслям экономики»,- объяснила главный аналитик.

В ИТ-секторе днем с огнем ищут людей с навыками работы с большими данными, по обработке данных, по добыче и моделированию данных. «В то же время классическое программирование по-прежнему очень востребовано», - добавила она.

Говоря о местах работы в сфере ИКТ не стоит забывать, что в эстонской экономике работает 700 000 человек, и многие другие профессии также необходимы. Правда и то, что ИКТ-навыки помогают нам также хорошо справляться на других работах. «Но только ИКТ-навыки за меня работу не сделают, и наряду с ними нельзя забывать также о своих хороших профессиональных технических и базовых навыках – они есть и останутся», - сказала Розенблад.