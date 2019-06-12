Эти профессии востребованы в Эстонии: на кого пойти учиться, чтобы в будущем была работа

Несмотря на то, что ИТ-навыки необходимы во всех сферах и на них большой спрос, успешную карьеру могут сделать все, кто отдается до конца своей профессии и готов постоянно развиваться.
«Согласно исследованиям потребности рабочей силы и навыков OSKA, во многих секторах наблюдается очень большая потребность и нехватка рабочей силы», сказала в радиопередаче «Работа и зарплата» главный аналитик OSKA из квалификационного центра Kutsekoda Ингве Розенблад.
Например, в связи с большой текучкой работников наблюдается нехватка людей в секторе обслуживания. «На производство, строительство и в сельское хозяйство людей ищут днем с огнем», - добавила главный аналитик. К сожалению, количество выпускников профессиональных и высших учебных заведения в разы меньше, чем предлагается рабочих мест в сферах, где наблюдается нехватка рабочей силы.
Также в строительном и водном секторе наблюдается очень большая нехватка техников и инженеров в сфере защиты окружающей среды. «Мы собираемся строить новые экологичные дома, и требования изменятся. В эти дома будут устанавливаться очень интересные технологии, а техников, которые имеют современные знания и навыки, в разы меньше, чем нужно», - признала Розенблад.
Также сектор энергетики является очень инновационным и быстро развивающим, хотя в этой сфере студентов университетов тоже значительно меньше, чем требуется в этот сектор. Также, по словам аналитика, очень большая нехватка работников в секторе образования среди учителей естественно-математических предметов. «А в здравоохранении нехватка логопедов, фармацевтов и провизоров», - отметила она.
ИТ питает инновации
«О большой потребности в рабочей силе и нехватке работников в секторе ИКТ не стоит и говорить», - сказала Розенблад.
Исследование OSKA отмечает, что программисты, которые знают английский язык могут переехать в любую страну и с большой вероятность найдут себе там работу по специальности. «Конечно, ИТ сфера популярна. Спрос на специалистов ИТ сферы быстро растет, хотя он также питает инновации в других секторах, и эти навыки необходимы всем отраслям экономики»,- объяснила главный аналитик.
В ИТ-секторе днем с огнем ищут людей с навыками работы с большими данными, по обработке данных, по добыче и моделированию данных. «В то же время классическое программирование по-прежнему очень востребовано», - добавила она.
Говоря о местах работы в сфере ИКТ не стоит забывать, что в эстонской экономике работает 700 000 человек, и многие другие профессии также необходимы. Правда и то, что ИКТ-навыки помогают нам также хорошо справляться на других работах. «Но только ИКТ-навыки за меня работу не сделают, и наряду с ними нельзя забывать также о своих хороших профессиональных технических и базовых навыках – они есть и останутся», - сказала Розенблад.
Говоря о будущих местах работы, мы зачастую и не знаем, какая работа будет востребована через 10 или 20 лет, и нужно ли в этом случае вообще что-то конкретное учить? По словам экспертов, решение просто изучать что-либо тоже себя не очень хорошо оправдало. «На базе одной конкретной профессии всегда можно двигаться вперед, а если уметь всего понемножку и в общем, то на рынке труда трудно зацепиться», - подтвердила главный аналитик.
Постоянное обучение
С этим согласна и советник по образованию Эстонского центрального союза работодателей Аннели Энтсон. «На самом деле работу в любом уголке мира находят те, кто делают эту работу очень хорошо и очень хорошо знают свою сферу. В обучение нужно основательно вкладываться, и для того, чтобы найти хорошую работу, нужно выполнять ее также очень хорошо», - отметала советник по образованию.
В Эстонии этот показатель постоянно растет, показывая, что взрослое население трудоспособного возраста постоянно учиться. Получать знания сегодня можно очень многими способами – профессиональные и высшие учебные заведения полны взрослых студентов, также в интернете множество онлайн курсов. В то же время для многих молодых YouTube является первым местом, от куда они получают знания.
По словам руководителя отделения по повышению квалификации из Кассы по безработице Керстин Холланд, становится все более обычным, что каждые пять-семь лет меняют работу или полностью делают крутой поворот в карьере. «Даже та сфера, в которой человек работает, совершенно другая. Интересы людей меняются. Жажда людей к тому, чтобы заниматься чем-то новым и увлекательным, становится все более заметна», - сказала она.
«Для того, чтобы идти в ногу со временем, важно быть готовым к изменениям и к тому, чтобы постоянно повышать свою квалификацию. Это несомненно именно те ключевые слова, для того чтобы стать успешным и конкурентоспособным», - сказала Холланд.