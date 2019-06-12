Фото: беспорядки и вооруженные люди у Таллиннского горхолла

В Таллиннском городском холле всего через час после прибытия съемочной группы начались пробы съемок голливудского боевика. Как можно видеть по фото и прежним новостям, в фильме режиссера Кристофера Нолана Горхолл превращен в Национальную оперу Украины, пишет Postimees.
Съемки нового фильма Кристофера Нолана «Догма» (англоязычное название «Tenet») начались в июне. Речь идет о первом масштабном кинопроекте во всей Балтии.
В главной роли шпионского боевика снимается актер Джон Дэвид Вашингтон.
Съемки будут проходить все лето в разных районах Таллинна. В массовке задействуют тысячи жителей Эстонии. Нолан выбрал Таллинн из-за уникальных мест для съемки и местной архитектуры.
Кроме Эстонии фильм снимают еще в шести странах. Премьера должна пройти 17 июля 2020 года.