Ср, 12.06.2019
"Предполагать, что женщины в первую очередь заинтересованы в сексуальной свободе — это несколько нереалистично". Екатерина Шульман

Фото: беспорядки и вооруженные люди у Таллиннского горхолла

В Таллиннском городском холле всего через час после прибытия съемочной группы начались пробы съемок голливудского боевика. Как можно видеть по фото и прежним новостям, в фильме режиссера Кристофера Нолана Горхолл превращен в Национальную оперу Украины, пишет Postimees.

Съемки нового фильма Кристофера Нолана «Догма» (англоязычное название «Tenet») начались в июне. Речь идет о первом масштабном кинопроекте во всей Балтии.

В главной роли шпионского боевика снимается актер Джон Дэвид Вашингтон.

Съемки будут проходить все лето в разных районах Таллинна. В массовке задействуют тысячи жителей Эстонии. Нолан выбрал Таллинн из-за уникальных мест для съемки и местной архитектуры.

Кроме Эстонии фильм снимают еще в шести странах. Премьера должна пройти 17 июля 2020 года.

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