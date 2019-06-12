Юри Ратас о ситуации в Ида-Вирумаа: сообщения от Eesti Energia вызывают серьезные опасения

Сегодня на инфочасе Рийгикогу обсудили вопросы, связанные с Ида-Вирумаа. Премьер-министр Юри Ратас заверил, что правительство со всей серьезностью работает над поиском решений проблем в этом регионе.
На инфочасе в Рийгикогу Катри Райк спросила премьер-министра Юри Ратаса, как решаются возникшие в повестке дня экономические и социальные проблемы Ида-Вирумаа. Райк сослалась на противоречивую информацию, поступающую в последнее время от различных должностных лиц относительно возможного решения проблем в регионе.
По словам Ратаса, поступающие от компании Eesti Energia сообщения вызывают серьезные опасения. «Хотел бы заверить вас, что правительство со всей серьезностью работает над поиском решений. Хочу сказать как вам, так и жителям Ида-Вирумаа, что правительство выступает за то, чтобы никто внезапно не оказался без работы, не был отправлен на улицу или предоставлен самому себе или брошен на произвол судьбы», – сказал премьер-министр.
Он добавил, что вчера министр финансов Мартин Хельме находился в Ида-Вирумаа с визитом, посвященным решению этой проблемы. Министр государственного управления также находился вчера в Ида-Вирумаа и встречался с представителями промышленных парков.
«По моему мнению, сейчас необходимо оперативно действовать, чтобы предотвратить наиболее сложные и негативные сценарии, и принять меры, которые действительно дадут людям чувство уверенности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», – сказал Ратас.
Согласно долгосрочной перспективе развития энергетической политики, производство электроэнергии из сланца теряет свою конкурентоспособность. По словам Ратаса, в краткосрочной перспективе в сфере энергетической политики и сланцевой энергетики можно найти несколько решений. Для этого необходимо международное сотрудничество. Кроме того, при частичной помощи государства производство электроэнергии из сланца следует заменить на применение биомассы. Это предполагает изменение законодательства, но позволит предотвратить часть сокращений в Ида-Вирумаа. В более отдаленной перспективе можно создать стратегический резерв производства электроэнергии и ввести плату за резервную мощность.
«Помимо рынка электроэнергии, мы должны пересмотреть в долгосрочной перспективе, как оживить в Ида-Вирумаа сферу предпринимательства и сократить отставание региона от других регионов Эстонии», – сказал Ратас.
Он отметил, что в данный момент разрабатывается программа по Ида-Вирумаа, финансирование которой до 2023 года составит 14,7 миллиона евро. «Она включает в себя программу строительства в Ида-Вирумаа промышленных парков. Этим активно занимается министр государственного управления. Разумеется, важны и социальная политика и политика рынка труда. Они также требуют постоянного внимания», – сказал Ратас.