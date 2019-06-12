Россия требует от эстонской фирмы 720 000 евро за задержанное рыболовецкое судно

«За 7,5 тонн пойманной рыбы от нас хотят 720 000 евро залога», – сказал ERR Райво Баум, член правления эстонской фирмы Morobell, которой принадлежит судно.

Сумму залога назначили в конце прошлой недели, на этой неделе Morobell планирует ее заплатить, добавил Баум.

"В заключенном между Евросоюзом и Россией договоре о рыболовстве сказано, что в подобных случаях следует назначать разумную сумму залога для освобождения судна, но по нашему мнению, это не разумная сумма", – сказал Баум, добавив, что нельзя быть уверенным в том, что российские власти освободят судно после уплаты залога, поскольку капитану предъявлено уголовное обвинение и судно можно рассматривать как средство совершения преступления.

Рыболовецкое судно под флагом Финляндии задержали калининградские пограничники в исключительной экономической зоне Российской Федерации 10 мая. Сотрудники береговой охраны провели проверку и выяснили, что рыболовы добывали водные биоресурсы с нарушением российского законодательства.

Осмотрев судно, пограничники нашли на его борту более 7,5 тонны незаконно добытой рыбы. Ущерб предварительно был оценен в сумму около 50 миллионов рублей (около 683 371 евро). Судно было задержано и сопровождено в калининградский морской рыбный порт.