На несогласованной акции в Москве полиция задержала более 200 человек

«За совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ, задержано более 200 человек», - сказали в ведомстве.

По данным ГУ МВД, задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства.

В пресс-службе добавили, что в центре Москвы в среду проходят культурно-зрелищные мероприятия, в которых принимают участие обычные граждане.

В полиции напомнили, что городскими властями ранее было согласовано проведение публичной акции в поддержку Голунова на проспекте Академика Сахарова, запланированной на 16 июня.

Журналисты о задержанных

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества, журналист Николай Сванидзе также сообщил, что по данным наблюдателей от СПЧ, на акции задержано более сотни человек, среди них - журналисты.

Сванидзе и несколько его коллег находятся в качестве наблюдателей на акции в центре Москвы. «У меня такое впечатление, что да (есть - «ИФ»), потому что мы видели, кого-то задерживали с камерами, кто-то сказал, что он «Вести.ру», когда его тащили», - сказал он «Интерфаксу».

По его мнению, сотрудники правоохранительных органов действуют корректно. «При мне был по громкой связи - просто я рядом стоял с полицейским - передан приказ женщин без крайней необходимости не задерживать», - сказал член СПЧ.

«Так что в целом, на мой взгляд, все достаточно, во всяком случае, по внешним проявлениям, корректно, - заключил Сванидзе. - И есть надежда, что их достаточно скоро выпустят, но это мы будем посмотреть, что называется».

На акции, в частности, задержали корреспондента газеты «Ведомости» Виталия Петлевого, рассказал «Интерфаксу» главный редактор газеты Илья Булавинов. По его сведениям, журналиста повезли в отделение полиции Измайлово-Северное.

«Эхо Москвы» также сообщило о задержании своего сотрудника - Евгения Снегова.

Между тем корреспондент «Интерфакса» переедает, что среди задержанных были несколько журналистов издания «Медуза», однако полиция быстро выпустила их. У центрального рынка по-прежнему остается большое количество людей.

Сотрудники полиции на Петровке объявили в мегафоны о перекрытии улицы. Людей останавливают в районе Петровского бульвара. На улице стоят автобусы и автозаки, дежурит большое количество сотрудников полиции.

Другой корреспондент агентства передает, что в автозаках на Петровке находится большое количество людей, задержано не менее восьми человек.

Так же ситуация складывается у сада «Эрмитаж», где полиция задерживает участников акции.

В среду московские власти предостерегли от участия в несогласованной акции в защиту Голунова. В мэрии сообщили, что организаторы были уведомлены об ответственности за ее проведение в соответствии с действующим законодательством. Власти попросили граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированной акции.

Сам Голунов, освобожденный из-под ареста вечером во вторник, сказал, что не будет принимать участие в марше в свою защиту.

Дело Голунова

Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотические средства.

Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30 - п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями.

Во вторник, 11 июня, Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что материалы расследования службы собственной безопасности о правомерности действий сотрудников полиции, задержавших журналиста, переданы в Следственный комитет России, сами сотрудники освобождены от исполнения обязанностей.