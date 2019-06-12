Профессор предупреждает: сужение перекрестков улицы Рейди вызовет заторы

Более узкий вариант перекрестков улицы Рейди означал бы 20-30-процентную их перегрузку в часы пик, предупреждает профессор Таллиннского технического университета (ТалТеха) Даго Антов, выступивший сегодня перед общественностью с отчетом о проведенном исследовании.
Ему как профессору Института механики и промышленной техники ТалТеха было предложено проанализировать с точки зрения техники передвижения варианты проекта трех перекрестков на прокладываемой улице Рейди. Антов уточнил, что некорректно говорить о более узком и более широком варианте самой улицы, потому что анализ затрагивает лишь три расположенных неподалеку друг от друга перекрестка. Один из них - перекресток с Нарвским шоссе, которого пока нет в природе. Второй узел - это регулируемый пешеходный переход от парка Кадриорг к «Русалке», и третий - который известен под названием перекресток у «Русалки», на соединении улицы Пирита и Нарвского шоссе.
«Мы пришли к выводу, - сказал Антов, - что если продолжить реализацию более узкого, 3+3 ряда, варианта перекрестков, то в часы пик и другие часы максимальной нагрузки возникла бы опасность заторов движения. Перегрузка на этом сравнительно небольшом, в 200 метров, участке при перекрестках 3+3 ряда составила бы примерно 20-30 процентов транспортного потока, что в часы пик лишило бы возможности проезда за один такт светофора и заставило бы дожидаться следующего такта. В результате значительно увеличилось бы время ожидания и возникла угроза, что расположенные близко друг от друга перекрестки начнут блокировать функционирование друг друга. При более широком варианте - 4+4 ряда, вероятность образования заторов близка к нулю».
Антов призвал считаться и с тем, что в случае с улицей Рейди речь идет не только об обычных транспортных потоках, поскольку улица создается для того, чтобы обеспечить транспортное обслуживание Старого порта. Из порта на дорогу могут за короткое время выйти несколько сот грузовиков. «При более узком варианте может возникнуть опасность, что создание перекрестков картины на проезжей части не улучшит», - предупредил профессор.