Ср, 12.06.2019
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  • Паром Regula начнет ходить на линии Виртсу-Куйвасту со следующей недели

Паром Regula начнет ходить на линии Виртсу-Куйвасту со следующей недели

Паром Regula. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kaspar Pokk / Kanal 2

Чтобы удовлетворить растущий спрос на поездки в летние месяцы, фирма TS Vessels добавила в расписание маршрутов Виртсу-Куйвасту дополнительные рейсы парома Regula. Третье судно будет обслуживать линию с 20 июня и до 29 августа совершит 513 рейсов.

По словам члена правления и менеджера по обслуживанию TS Laevad Пилле Каубер, начиная со следующей недели ожидается рост числа пассажиров. ««В летние месяцы путешествует около 40% от общего годового пассажиропотока TS Laevad. Самым активным летним месяцем для поездок является июль, когда крупнейший остров Эстонии посещают в три раза чаще, чем в зимние месяцы», - заявила Каубер и добавила, что одним из самых важных дней, безусловно, является Иванов день.

На данный момент еще можно приобрести электронные билеты на сайте Praamid.ee на праздничные выходные, чтобы избежать очереди.

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