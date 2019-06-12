В Ülemiste Сity 10 000 работников больше не будут пользоваться пластиковой посудой

Квартал Ülemiste City, где работает более 10 тысяч человек, с завтрашнего дня отказывает от использования одноразовой пластиковой посуды в местах общепита, чтобы уменьшить количество мусора. В течение полугода к программе присоединится и работающий в техногородке Selver.
Теперь рестораны и кафе, расположенные в Ülemiste Сity, помимо обычной посуды, могут использовать только одноразовую посуду из переработанного пластика или биоразлагаемую.
«Ежедневно в местах общественного питания и продуктовых магазинах в техногородке людям продают еду навынос – это около полутора тысяч продуктовых упаковок в день», – объясняет руководитель Mainor Ülemiste Маргус Нылвак.
По его словам, если сложить количество выкинутых за полгода продуктовых упаковок, то получится гора мусора размером с большое офисное здание.
С завтрашнего дня расположенный в квартале магазин Selver не будет предлагать клиентам пластиковые пакеты, в продаже останутся только бумажные и матерчатые сумки, а для фруктов и овощей останутся только биоразлагаемые пакеты.