Город склоняется к более широкому варианту Рейди-теэ, мэрия готова извиниться
Таллиннская горуправа сегодня обнародовала данные исследования по перекрестку у "Русалки" и пообещало, что извинится перед гражданскими объединениями, от договоренностей с которыми, вероятно, придется отказаться, пишет Postimees.
На сегодняшней пресс-конференции мэрии профессор Таллиннского технического университета Даго Антов ознакомил с влиянием различных вариантов организации движения в районе "Русалки" на дорожную ситуацию. В его выступлении прозвучала идея о том, что делать дорогу на одном из отрезков уже, то есть использовать то решение, о котором предыдущая горуправа договорилась с гражданскими объединениями, неразумно.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт подчеркнул, что сегодня в отношении Рейди-теэ ни одно решение еще не принято, но если городу придется отказаться от ранних соглашений и построить более широкую дорогу "Русалки", за это нужно будет перед людьми извиниться.
"Если решение будет принято, оно будет принято не в пользу горуправы, а в пользу людей. Мы исходим из того, что будет происходить в этом районе. И если машины там стоят часами, от этого не выиграет ни среда ни люди", - сказал Кылварт.
Он добавил, что в случае принятия такого решения перед людьми нужно будет извиниться за то, что предыдущая версия была недостаточно продумана. Кылварт отметил, что решение должно быть прежде всего разумным, а не эмоциональным.
По словам Кылварта, переговоры будут продолжены, а на следующей неделе состоится новая встреча с представителями гражданских объединений для разъяснения ситуации.
В своем анализе Антов пришел к выводу, что если исходить в дальнейшем из варианта с более узкими перекрестками c рядами движения по принципу 3+3, то прежде всего в часы пик и на направлениях с наибольшей нагрузкой возникнет опасность пробок. В случае варианта с четырьмя полосами движения в каждом направлении вероятность возникновения пробок близка к нулю, добавил Антов.