Налоговики бьют тревогу: все чаще наркотики отправляют по почте

Эстония, Латвия и Литва активно борются с отправляемыми по почте наркотиками, поскольку ситуация в последние годы ухудшилась и проблема быстро стала более основательной, сказал заместитель генерального директора Налогово-таможенного департамента Риво Рейтманн, передает Postimees со ссылкой на Äripäev.
Рейтманн отмечает, что наркотики отправляются в посылка преимущественно внутри Европы, как правило, посылки приходят из Голландии. «Это гораздо большая проблема, чем контрабандный рынок алкоголя и табака, поскольку в случае наркотиков речь идет об опасном веществе», - сказал он.
Рейтманн добавил, что для Налогово-таможенного департамента рынок контрабандного алкоголя угас в основном благодаря приграничной торговле.
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