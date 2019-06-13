В интернете призывают учиться в школах России: можно ли ребенку жить в Эстонии, а получать образование за рубежом?

К 12 июня группа «Российское дистанционное образование в Латвии» набрала уже 770 лайков, публикуются положительные комментарии от родителей, дети которых уже якобы обучаются дистанционно в российских школах.

В описании группы сказано, что она посвящена «Информации о российских дистанционных школах для тех, кого по разным причинам не устраивает качество латвийского образования».

В комментариях к постам некоторые пользователи возмущаются положением русской школы в Латвии, а точнее, теперь уже ее отсутствием. Принятая в прошлом году парламентом Латвии и президентом Раймондсом Вейонисом реформа учебных заведений нацменьшинств стартует в Латвии в сентябре 2019 года. Суть принятой реформы состоит в том, чтобы к 1 сентября 2021 года полностью перейти на латышский язык обучение во всех школах нацменьшинств.

Неудивительно, что идея дать российское образование своим детям дистанционно пришлась некоторым жителям Латвии по вкусу. Однако возможно ли это и, главное, законно ли?

Представитель Министерства образования и науки Латвии в сюжете новостной передачи TV3 пояснил, что изъятие детей из латвийских школ незаконно и на практике невозможно, так как перед тем, как забрать ребенка из школы, необходимо найти другую. Только тогда можно забирать документы. Единственное исключение в том случае, если родители сообщают, что переезжают в Россию.

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) подтвердила, что она находится в курсе происходящего и «следит за лицами, связанными с упомянутым случаем». Более подробно СГБ комментировать ситуацию не стала, передает TVNET.

Возможно ли такое в Эстонии?

Rus.Postimees обратился за комментариями в Министерство образования и науки Эстонии. Юристы министерства долго совещались, пытаясь найти лазейку в законе, но пришли к выводу, что вариант, при котором проживающий в Эстонии ребенок является учеником только зарубежной школы, невозможен.

Пресс-секретарь министерства Лийза Тагель отметила: неважно, является ребенок гражданином Эстонии или нет, он обязан быть зарегистрирован в эстонской школе в том году, в котором ему к 1 октября исполняется семь лет. Можно ходатайствовать о дистанционном обучении, но в государственной школе Эстонии.

С другой стороны, выяснилось, что законом не запрещено жить в Эстонии и при этом быть учеником одновременно двух школ – эстонской и, к примеру, российской. Законом не регулируется, каким способом и на основе какой образовательной программы эстонский школьник получает дополнительное обучение. Главное, чтобы посещал школу в Эстонии. В таком случае ребенок гарантировано получит диплом об окончании основной школы.

Единственные школьники, на которых данные правила не распространяются, – это проживающие в Эстонии дети дипломатов: они не должны посещать эстонскую школу в обязательном порядке.

Родителей могут и наказать

Закон об основной школе и гимназии гласит: если родитель не соблюдает требование предоставить ребенку возможность посещения школы в Эстонии и обеспечить его всеми необходимыми средствами для этого, то волостная или городская управа будут обязаны предпринять необходимые меры для защиты прав ребенка. В данном случае речь идет о праве на получение образования. Какие именно меры предпримет местное самоуправление – государством не регулируется.

Министерство напоминает: в случае, если ребенок проживает за пределами Эстонии и обязан посещать учебное учреждение там, об этом следует уведомить местное самоуправление, в котором зарегистрирован ребенок.

В министерстве также отметили, что в Регистре народонаселения можно насчитать несколько сотен детей школьного возраста, которые не связаны ни с одним образовательным учреждением Эстонии, однако это не значит, что эти дети отлынивают от школы. Большая часть детей в действительности просто не живут в стране и получают образование за рубежом, однако их родители не уведомили об этом местное самоуправление.