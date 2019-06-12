Таави Аас: в Эстонии есть места для строительства атомной электростанции

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас приветствует начало дебатов на тему строительства в Эстонии атомной электростанции нового поколения.
"Я считаю, что у нас даже есть территории, относительно "нечувствительные" к строительству такой станции. В качестве возможного места, например, предлагали Кунда, где уже сейчас имеются мощности для транспорта электроэнергии", – сказал в онлайн-передаче Otse uudistemajast Аас, передает Rus.ERR.
Министр финансов Мартин Хельме выступил с предложением начать подготовку поправок к законам, чтобы к 2030 году можно было запустить атомную электростанцию.
По словам Ааса, речь идет об атомной электростанции четвертого поколения.