Ср, 12.06.2019
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Таави Аас: в Эстонии есть места для строительства атомной электростанции

Otse postimehest: Taavi Aas. Saatejuht Jelena Poverina. 12.06.2019. Foto: Remo Tõnismäe/ Postimees

ФОТО: Remo Tõnismäe /

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас приветствует начало дебатов на тему строительства в Эстонии атомной электростанции нового поколения.

"Я считаю, что у нас даже есть территории, относительно "нечувствительные" к строительству такой станции. В качестве возможного места, например, предлагали Кунда, где уже сейчас имеются мощности для транспорта электроэнергии", – сказал в онлайн-передаче Otse uudistemajast Аас, передает Rus.ERR.

Министр финансов Мартин Хельме выступил с предложением начать подготовку поправок к законам, чтобы к 2030 году можно было запустить атомную электростанцию.

По словам Ааса, речь идет об атомной электростанции четвертого поколения. 

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