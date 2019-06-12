Фото: 84-летний водитель стал виновником ДТП

Сегодня, 12 июня, днем в Пайде по вине пожилого водителя произошло ДТП.
Пайдеский патрульный полицейский Айвар Саар рассказал Järva Teataja, что сегодня около 12 часов в полицию поступило сообщение, что в Пайде на улице Пярну столкнулись автомобили. Стражей правопорядка вызвали на место, поскольку стороны не достигли соглашения.
Полиция установила, что виновником ДТП был выезжающий со второстепенной на главную дорогу и проигнорировавший знак "Уступи дорогу" 84-летний водитель Citröen, который не имел права садиться за руль из-за просроченной справки о состоянии здоровья.
По словам пассажира второго попавшего в ДТП автомобиля Nissan, пожилой мужчина согласился, что молодые люди действительно двигались по главной дороге, но утверждал, что они якобы превысили скорость. Водитель Nissan это опроверг.