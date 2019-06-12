Возмущенный водитель: проезд по новой дороге испортил мой автомобиль

Днище автомобиля покрыто цементом. ФОТО: Kaarel Puusepp

В прошлую пятницу Каарель Пуусепп проезжал данный участок дороги два раза. До дома он добрался только вечером, когда уже начало смеркаться и к тому же шел дождь, поэтому он не заметил, что дело плохо. Это выяснилось, только в воскресенье, когда Пуусепп стал мыть автомобиль, пишет Pärnu Postimees.

«Думал, что под напором смою эту пыль, тогда и выяснилась вся правда. Одну сторону попытался отмыть домашними методами, то есть средством для замачивания и шампунем для машин, но без особого успеха. Вторую сторону оставил как есть», - рассказывает владелец машины. По его словам, со стороны Тори никаких предупреждающих знаков не было, а со стороны Пярну были.

Ко вторнику Пуусепп уже посетил три автомойки. Везде говорили, что автомобиль не отмыть без повреждений краски. «На одной мойке предположили, что все-таки получиться обойтись помывкой и полировкой, но есть возможность, что все-таки придется перекрашивать», - сказал Пуусепп. Для помывки днища автомобиля следует заказать специальный химикат, с помощью которого можно убрать бетон, но он удалит также защиту от ржавчины.

ФОТО: Kaarel Puusepp

Утверждение об отсутствии знаков на данном участке опроверг руководитель по проектам предприятия AS TREV-2 Grupp Индрек Трей, поскольку заказчик — Департамент шоссейных дорог — требует эти знаки в двух направлениях. «Мы своей вины не видим, поскольку предупреждающие знаки есть», - сказал он.

С жалобой Трей рекомендует обращаться к департаменту как к заказчику работы.

Ремонтируемый участок дороги является госдорогой, владельцем которой является Департамент шоссейных дорог. «Водитель может обратить с требованиями по возмещению ущерба к владельцу дороги, если он получил ущерб на дороге, которая не отвечает действующим требованиям», - сказал начальник отдела по благоустройству западного региона Департамента шоссейных дорог Ханнес Вайдла. Он добавил, что при подаче требований надо доказать получение и объем ущерба.