Фото и видео: в Эстонии высадился морской десант США, Польши, Румынии и Испании

Сегодня на Сааремаа в рамках международных учений Baltops прошла высадка морского десанта, в ходе которой к берегу залива Тагалахт прибыли силы союзников из США, Польши, Румынии и Испании.
«Учения по высадке союзнических сил позволили отработать координацию действий, а также провести тактические учения, проведение которых стало возможным благодаря поддержке со стороны военных Сил обороны Эстонии и Кайтселийта, которые продемонстрировали высокий уровень профессионализма. Также принявшие участие в учении поляки, румыны и испанцы продемонстрировали силу нашего единства, ведь вместе мы сильнее», - сказала лейтенант ВМС США Кэйт Шээрин.
Важную роль в прошедшем учении сыграли десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry и минный заградитель - десантный корабль ВМС Польши ORP Gniezno, с которых произвели высадку личного состава и техники подразделения из США, Польши, Румынии и Испании. Свой вклад в учения внесли также Сааремааская дружина Кайтселийта, корабль управления и обеспечения ВМС Эстонии Wambola и патрульный корабль Департамента полиции и погранохраны Valve.
«Сегодня отрабатывалась высадка подразделений, которые достигли нашего берега в ходе взаимодействия пяти стран. Проходящие на Сааремаа действия являются только малой частью проходящих на Балтийском море учений Baltops. Так как мы имеем дело с морской средой, то с моря к нам может прийти как потенциальная угроза, так и помощь», - сказал командующий военно-морскими силами Эстонии капитан ВМС Юри Саска.
В учениях Baltops 2019 принимают участие 8600 военных из 18 стран. В проходящих на Балтийском море учениях задействованы подводные лодки, около 50 кораблей и 30 самолётов партнёрских и союзнических стран.
Проходящие в 47-й раз учения Baltops или же Baltic Operations направлены на взаимодействие вооружённых сил, которые впервые прошли в 1971 году. Задачей учений является развитие взаимопонимания, доверия и взаимодействия между странами союзников. В районе Балтийского моря отрабатываются совместные учебные действия на море, суше и в воздухе.