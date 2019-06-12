Эстония - не самая миролюбивая страна

В нем содержатся оценки ситуации по странам по таким критериям, как политическая и экономическая стабильность, уровень терроризма, полицейское насилие, участие страны в боевых действиях, экспорт оружия, соблюдение прав человека, уровень сплоченности общества.

По данным экспертов, в этом году впервые за прошедшие семь лет общий "индекс миролюбия" подрос, несмотря на все конфликты и насилие в мире, причем большинство стран за последний год улучшили свои позиции в рейтинге. В целом, эксперты Института экономики и мира констатировали, что, несмотря на положительные сдвиги, мир сейчас куда менее безопасен, чем он был в 2008 году. В последние годы этому способствовала обстановка в Северной, Центральной и Южной Америке.

Самым миролюбивым регионом мира, по версии авторов рейтинга, остается Европа. Этому способствовало снижение количества терактов в минувшем году, а также сокращение притока мигрантов, отмечается в докладе.

Возглавляет рейтинг Исландия - она продолжает оставаться самой миролюбивой страной мира, удерживая верхнюю строчку рейтинга с 2008 года.

За ней в первой пятерке следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания.

Авторы исследования поставили Эстонию на 37-ю строчку рейтинга (в 2018 году мы были на 33-м месте).

Финляндия оказалась на 14-м месте, Латвия - на 35-м, Литва - на 38-м, Украина - на 150-м, а Россия - на 154-м.

На последнем, 163-м, месте стоит Афганистан. Всего на строчку выше располагается Сирия, которая последние три года всегда была на последней позиции.

В список наименее миролюбивых стран также попали Южный Судан (161-е место), Йемен (160-е место) и Ирак (159-е место).