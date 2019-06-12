Настоящее свинство: за несколько дней сломали сотню велосипедов из проката

В группе Facebook «Märgatud Tartus» за последние пару дней появилось огромное количество постов о сломанных велосипедах и случаях, когда подростки намеренно ломают новые средства передвижения. Все чаще можно увидеть, как на взятом в прокате велосипеде пытаются выполнить различные трюки.

Зачастую велосипеды бросают в любом месте города.

Руководитель Тартуского городского транспорта Роман Меэкса подтвердил в среду, что в их мастерскую за первые четыре дня проката попали десятки сломанных велосипедов. Но он отметил, что не все они были сломаны злонамеренно.

Велосипед с лопнувшей шиной. ФОТО: Kristjan Teedema

В среду в мастерской можно было заметить много велосипедов со сломанными корзинами — очевидно, что там возили людей. Сколько именно велосипедов успели сломать в первые дни работы велопроката, Меэкса не может пока сказать.

Хотя число сломанных велосипедов поразительно, по словам Меэкса, в смысле статистики оно остается в разумных пределах. По его словам, основная проблема велопроката сейчас в недостатке рабочей силы. «Должны удвоить количество работников, поскольку интерес к поездкам такой большой и работы неожиданно много», - сказал он.

Последствия езды в корзине - сломанный крепеж. ФОТО: Kristjan Teedema

Руководитель по проектам велопроката Марика Пост сказала, что за первые дни очень много велосипедов нуждаются в ремонте. Во вторник после полудня, по ее данным, починить надо было 70-90 велосипедов. Также есть такие велосипеды, которые надо полностью перезапустить, поскольку аккумулятор посажен полностью и сам по себе он больше не зарядится.

Пост сказала, что в ближайшее время на рамы велосипедов прикрепят более заметные номера, чтобы люди могли сфотографировать недобросовестных пользователей и с легкостью сообщить о них. В отношении первых испортивших велосипеды людей город уже начал производство.

Пост сказала, что прежде всего город отправляет нарушителю письмо с предупреждением и если последует новое нарушение, аккаунт закрывается и этому человеку напрокат велосипед больше не дадут.

Горожан призывают замечать вандалов и отправлять фотографии вместе с указанием времени на адрес электронной почты info@ratas.tartu.ee.