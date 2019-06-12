Настоящее свинство: за несколько дней сломали сотню велосипедов из проката

Втроем на электровелосипеде — один на сиденье, второй в корзине, третий стоит на раме — теперь это обычная картина для Тарту. Подростки на летних каникулах злоупотребляют и пугающе часто ломают новые велосипеды из проката. За первые три дня в ремонтную мастерскую отправили почти сотню велосипедов, сообщает Tartu Postimees.
В группе Facebook «Märgatud Tartus» за последние пару дней появилось огромное количество постов о сломанных велосипедах и случаях, когда подростки намеренно ломают новые средства передвижения. Все чаще можно увидеть, как на взятом в прокате велосипеде пытаются выполнить различные трюки.
Зачастую велосипеды бросают в любом месте города.
Руководитель Тартуского городского транспорта Роман Меэкса подтвердил в среду, что в их мастерскую за первые четыре дня проката попали десятки сломанных велосипедов. Но он отметил, что не все они были сломаны злонамеренно.
В среду в мастерской можно было заметить много велосипедов со сломанными корзинами — очевидно, что там возили людей. Сколько именно велосипедов успели сломать в первые дни работы велопроката, Меэкса не может пока сказать.
Хотя число сломанных велосипедов поразительно, по словам Меэкса, в смысле статистики оно остается в разумных пределах. По его словам, основная проблема велопроката сейчас в недостатке рабочей силы. «Должны удвоить количество работников, поскольку интерес к поездкам такой большой и работы неожиданно много», - сказал он.
Руководитель по проектам велопроката Марика Пост сказала, что за первые дни очень много велосипедов нуждаются в ремонте. Во вторник после полудня, по ее данным, починить надо было 70-90 велосипедов. Также есть такие велосипеды, которые надо полностью перезапустить, поскольку аккумулятор посажен полностью и сам по себе он больше не зарядится.
Пост сказала, что в ближайшее время на рамы велосипедов прикрепят более заметные номера, чтобы люди могли сфотографировать недобросовестных пользователей и с легкостью сообщить о них. В отношении первых испортивших велосипеды людей город уже начал производство.
Пост сказала, что прежде всего город отправляет нарушителю письмо с предупреждением и если последует новое нарушение, аккаунт закрывается и этому человеку напрокат велосипед больше не дадут.
Горожан призывают замечать вандалов и отправлять фотографии вместе с указанием времени на адрес электронной почты info@ratas.tartu.ee.
Помимо номерных знаков и помощи горожан, планируется ввести плату за опоздание, которую будут применять после завершения пробного периода. Это обяжет пользователя вернуть велосипед на парковку, а не бросить где-то в городе. Плата за опоздание будет применяться после пяти часов пользования и составит 80 евро.