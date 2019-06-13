Тaрасенко и "Сент-Луис" выиграли Кубок Стэнли

"Блюзмены" впервые завоевали главный трофей мирового хоккея. По ходу сезона команда шла в регулярном чемпионате НХЛ на последнем месте, но после январаа смогла выдать впечатляющий отрезок, пробиться в плей-офф, а затем и в финал Кубка Стэнли. В решающем поединке "Сент-Луис" обыграл в гостях 4:1 "Бостон", не оставив "Медведям" никаких шансов на трофей. Владимир Тарасенко поучаствовал ассистом в третьем голе своей команды.

Владимир Тарасенко после решающего матча с «Бостоном» прокомментировал победу в плей-офф НХЛ:

"Кубок Стэнли, родился сын – это лучшее время в моей жизни. Кубок немного тяжелее, чем я думал. Это невероятно, круто, есть желание выиграть его снова. В середине сезона шли на последнем месте в НХЛ?

Мы верили в себя, и в итоге все получилось. С Кубком поеду в Новосибирск," – сказал Тарасенко.

С 11 шайбами россиянин стал третьим в гонке снайперов прошедшего Кубка Стэнли.

Гонку снайперов выиграл форвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр, забивший 14 голов в 20 матчах.

Нападающий «Сент-Луиса» Райан О’Райлли стал обладателем Конн Смайт Трофи — приза, вручаемому игроку, лучше других зарекомендовавшему себя в матчах Кубка Стэнли.

Канадец набрал 9 (5+4) очков в финальной серии с «Бостоном» (4-3).

Всего в 26 матчах прошедшего плей-офф на счету О’Райлли 23 (8+15) балла за результативность – это рекорд для игроков «Сент-Луиса».