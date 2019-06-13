Райтинги партий: реформисты уверенно опережают конкурентов

По состоянию на 11 июня Партию реформ поддерживают 30,3% респондентов, второе место занимает Центристская партия (21,4%), третье - Консервативная народная партия (19,1%), а за ними следуют Социал-демократическая партия (9,4%), "Отечество" (8,7%) и "Ээсти 200" (5,8%). Зеленых поддерживает 2,6 процента респондентов.

Исследование Turu Turu-uuringute AS

По данным опроса общественного мнения, проведенного в июне социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR, если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, за реформистов были бы готовы проголосовать 32% избирателей - на 6% больше, чем в мае, пишет rus.err.ee.

Популярность Центристской партии снизилась с 22% до 19%. На третьем месте в рейтинге продолжает находиться EKRE, которую поддерживают 18% респондентов - столько же, сколько и в мае.