Рейнсалу заявил о кризисе доверия в эстонской политике

Серьезный кризис доверия разразился в политике Эстонии, в этом убежден министр иностранных дел от партии "Отечество" Урмас Рейнсалу.
Свое мнение накануне вечером он опубликовал на странице в социальной сети Facebook, пишет rus.err.ee.
Подробно разъяснить свою позицию Рейнсалу намерен на сегодняшней пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров.
Наблюдатели не исключают, что резкое высказывание министра связано с последними событиями вокруг генпрокурора Лавли Перлинг. Напомним, что министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) высказался резко против предложения партнеров по коалиции от Исамаа сохранить за Лавли Перлинг пост генерального прокурора.