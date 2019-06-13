Чт, 13.06.2019
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Рейнсалу заявил о кризисе доверия в эстонской политике

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Серьезный кризис доверия разразился в политике Эстонии, в этом убежден министр иностранных дел от партии "Отечество" Урмас Рейнсалу.

Свое мнение накануне вечером он опубликовал на странице в социальной сети Facebook, пишет rus.err.ee.

Подробно разъяснить свою позицию Рейнсалу намерен на сегодняшней пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров. 

Наблюдатели не исключают, что резкое высказывание министра связано с последними событиями вокруг генпрокурора Лавли Перлинг. Напомним, что министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) высказался резко против предложения партнеров по коалиции от Исамаа сохранить за Лавли Перлинг пост генерального прокурора.

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