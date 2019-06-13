Рейнсалу заявил о кризисе доверия в эстонской политике

Свое мнение накануне вечером он опубликовал на странице в социальной сети Facebook, пишет rus.err.ee .

Наблюдатели не исключают, что резкое высказывание министра связано с последними событиями вокруг генпрокурора Лавли Перлинг. Напомним, что министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) высказался резко против предложения партнеров по коалиции от Исамаа сохранить за Лавли Перлинг пост генерального прокурора.