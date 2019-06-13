Футбольный тренер осужден на 24 года за сексуальное насилие над юными футболистами

По информации Lenta.ru, от действий 66-летнего тренера пострадали 24 человека, большинство из которых занимались в академиях «Саутгемптона» и «Питерборо Юнайтед». Его жертвы во время судебного разбирательства заявили, что из-за случившегося столкнулись с психологическими трудностями.

Прокурор добавил, что футболисты считали Хиггинса наставником и вторым отцом. Отмечается, что тренер домогался своих подопечных во время массажа после тренировок, а также дома, прижимаясь к ним на диване.