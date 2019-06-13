Чт, 13.06.2019
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Вратарь сборной России подебоширил в аэропорту "Внуково"

Андрей Лунев

ФОТО: ALEXEY KUDENKO / Sputnik

Вратарь сборной России и "Зенита" Андрей Лунев так спешил улететь домой, что не сдержал эмоций и немного похулиганил, передает  sports.ru.

По информации «Рен ТВ», 27-летний голкипер устроил скандал. Он ругался с представителем авиакомпании «Россия», находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел перед посадкой на самолет, Лунев планировал вылететь в Санкт-Петербург. Футболисту сделали предупреждение, а затем отказались пускать на борт, сообщает телеграм-канал Baza.

После этого Лунев начал оскорблять сотрудников авиакомпании, которые вызвали полицию.

Игрока задержали, он был доставлен в отделение полиции аэропорта, при этом спортсмен не оказывал сопротивления.

При медицинском освидетельствовании было подтверждено наличие алкоголя в крови Лунева — 0,77 промилле. В его отношении составлен протокол о мелком хулиганстве.

Позже Лунев был оштрафован на 1000 рублей и принес извнинения: «Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений.

Никаких претензий к авиакомпании «Россия» у меня быть не может, всегда летал этой авиакомпанией и ценю уровень комфорта и безопасности.

Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо», — сказал Лунев.

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