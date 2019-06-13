Путин рассказал о деградации отношений России и США

В интервью телекомпании "Мир" в преддверии визитов в Киргизию и Таджикистан на саммиты ШОС и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Путин отметил беспрецедентный уровень сотрудничества России и Китая.

"Мы вносим существенный вклад в поддержание всеобщего мира и безопасности. И не только в регионе, где находятся наши государства, а и в мире в целом, как постоянные члены СБ ООН мы координируем свою деятельность. К сожалению, мы ничего подобного не можем сказать об отношениях с Соединенными Штатами", - сказал Путин.

"Они (отношения) деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями", - сказал президент РФ.

Путин, комментируя торговый пор КНР и США, добавил также, что "любые действия, связанные с разрушением сегодняшней сложившейся уже десятилетиями архитектуры международных экономических отношений, по нашему глубокому убеждению, наносят ущерб всем участникам экономической деятельности.