Чт, 13.06.2019
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  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Президент вызвала политиков и ученых для обсуждения финансирования науки

Президент вызвала политиков и ученых для обсуждения финансирования науки

Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees/Scanpix

В четверг, 13 июня, в Кадриорге по инициативе президента Эстонии Керсти Кальюлайд состоится обсуждение финансирования науки из государственного бюджета.

На встречу приглашены председатели представленных в Рийгикогу политических партий, представителей университетов, деловых организаций и ученые, пишет rus.err.ee.

Вместе с президентом они обсудят будущее соглашения о дополнительном финансировании науки, подписанного в конце прошлого года.

Напомним, 19 декабря 2018 года в Кадриорге было подписано соглашение, обеспечивающее развитие науки и инноваций в Эстонии. К середине весны правящая коалиция согласилась поднять уровень государственных расходов на научно-исследовательскую деятельность до 1% ВВП, но позднее от этих планов было решено отказаться, что вызвало протесты со стороны ученых.

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