Президент вызвала политиков и ученых для обсуждения финансирования науки

Вместе с президентом они обсудят будущее соглашения о дополнительном финансировании науки, подписанного в конце прошлого года.

Напомним, 19 декабря 2018 года в Кадриорге было подписано соглашение, обеспечивающее развитие науки и инноваций в Эстонии. К середине весны правящая коалиция согласилась поднять уровень государственных расходов на научно-исследовательскую деятельность до 1% ВВП, но позднее от этих планов было решено отказаться, что вызвало протесты со стороны ученых.