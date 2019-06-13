Президент вызвала политиков и ученых для обсуждения финансирования науки

В четверг, 13 июня, в Кадриорге по инициативе президента Эстонии Керсти Кальюлайд состоится обсуждение финансирования науки из государственного бюджета.
На встречу приглашены председатели представленных в Рийгикогу политических партий, представителей университетов, деловых организаций и ученые, пишет rus.err.ee.
Вместе с президентом они обсудят будущее соглашения о дополнительном финансировании науки, подписанного в конце прошлого года.
Напомним, 19 декабря 2018 года в Кадриорге было подписано соглашение, обеспечивающее развитие науки и инноваций в Эстонии. К середине весны правящая коалиция согласилась поднять уровень государственных расходов на научно-исследовательскую деятельность до 1% ВВП, но позднее от этих планов было решено отказаться, что вызвало протесты со стороны ученых.