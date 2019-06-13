Чт, 13.06.2019
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Антуан Гризманн все-таки перейдет в "Барселону"

Antoine Griezmann.

ФОТО: JAVIER SORIANO / AFP

Нападающий Антуан Гризманн станет футболистом «Барселоны».

Об этом сообщил исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин.

«Еще с марта мы знали, что Гризманн перейдет в «Барселону», – заявил фунционер.

Напомним, что игрокам «Барселоны» не нравилась идея возможного трансфера француза. 

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