Антуан Гризманн все-таки перейдет в "Барселону"

Об этом сообщил исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин.
«Еще с марта мы знали, что Гризманн перейдет в «Барселону», – заявил фунционер.
Напомним, что игрокам «Барселоны» не нравилась идея возможного трансфера француза.
Нападающий Антуан Гризманн станет футболистом «Барселоны».
Об этом сообщил исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин.
«Еще с марта мы знали, что Гризманн перейдет в «Барселону», – заявил фунционер.
Напомним, что игрокам «Барселоны» не нравилась идея возможного трансфера француза.