Bolt запускает новую услугу для людей с особыми потребностями

По словам исполнительного директора Bolt в Эстонии Алексей Колесникова, существует спрос на подобную услугу среди различных групп. «Услуга создана для людей с особыми потребностями, людей преклонного возраста, а также, например, для людей с гипсом на ноге или для родителей. При заказе поездки клиент может отправить водителю машины сообщение или позвонить и сообщить, какая именно помощь ему требуется - помощь с инвалидным креслом, детской коляской или просто дополнительная пара рук», - говорит он.

Во все машины категории Assist помещается складное кресло-каталка, а также во всех автомобилях имеется детское кресло, рассчитанное на вес 15 - 36 кг. В категории Assist работают водители, услуги которых высоко оценены клиентами. Водители прошли обучение на тему того, какая помощь необходима разным категориям людей с особыми потребностями. Стоимость начала поездки в категории Assist на 3 евро больше, чем в обычной категории Bolt и минимальная стоимость поездки 5 евро.

«Выход из дома для людей с особыми потребностями порой является большим вызовом. Я надеюсь, что доступность услуги при помощи платформы Bolt создаст больше возможностей для участия в общественной жизни и сможет предложить каждому клиенту помощь, исходя из его индивидуальных потребностей. Во время тестирования услуги мы получили только позитивную обратную связь от клиентов», - говорит основатель MTÜ Tugitakso Ингрид Кыргема.