Полиция нашла 43-летнего мужчину, здоровью которого угрожала опасность

В полицию поступило сообщение о том, что вчера вечером из дома призрения АА, который находится в Ида-Вирумаа, ушел 43-летний Маргус. У мужчины сахарный диабет, поэтому он должен утром обязательно принять лекарство.

Мужчина худощавого телосложения, у него короткие каштановые волосы. Уходя из дома призрения, он был одет в синие спортивные штаны и темно-синий джемпер с рисунком. У Маргуса ампутирован один палец на ноге, поэтому он хромает.

В 17 часов полиция сообщила, что Маргус найден и с ним всё в порядке. Скорая помощь на всякий случай проверит состояние здоровья мужчины, отметила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.