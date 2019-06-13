Чт, 13.06.2019
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  • Полиция нашла 43-летнего мужчину, здоровью которого угрожала опасность

Полиция нашла 43-летнего мужчину, здоровью которого угрожала опасность

Маргус.

ФОТО: Politsei

Полиция сегодня просила помощи в установлении местонахождения 43-летнего Маргуса, который ушел из дома призрения.

В полицию поступило сообщение о том, что вчера вечером из дома призрения АА, который находится в Ида-Вирумаа, ушел 43-летний Маргус. У мужчины сахарный диабет, поэтому он должен утром обязательно принять лекарство.

Мужчина худощавого телосложения, у него короткие каштановые волосы. Уходя из дома призрения, он был одет в синие спортивные штаны и темно-синий джемпер с рисунком. У Маргуса ампутирован один палец на ноге, поэтому он хромает.

В 17 часов полиция сообщила, что Маргус найден и с ним всё в порядке. Скорая помощь на всякий случай проверит состояние здоровья мужчины, отметила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Полиция выразила благодарность добровольцам, которые  помогли в поисках.

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