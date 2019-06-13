Полиция ведет поиски 43-летнего мужчины, здоровью которого угрожает опасность

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 43-летнего Маргуса, который ушел из дома призрения.
В полицию поступило сообщение о том, что вчера вечером из дома призрения АА, который находится в Ида-Вирумаа, ушел 43-летний Маргус. Его местонахождение до сих пор неизвестно.
У мужчины сахарный диабет, поэтому он должен утром обязательно принять лекарство. Полицейские искали Маргуса в разных местах, но безрезультатно. В поисках использовали служебную собаку и дрон.
Мужчина худощавого телосложения, у него короткие каштановые волосы. Уходя из дома призрения, он был одет в синие спортивные штаны и темно-синий джемпер с рисунком. Мужчина может быть только в носках или босиком. У Маргуса ампутирован один палец на ноге, поэтому он хромает.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба связаться с полицией по телефону 112.