В четверг Таллинн посещают почти 10 000 круизных туристов

В 8 часов утра в Таллинн прибыли почти 1100 интуристов на круизном лайнере Marina, который покинет столицу в 17 часов.

В 8 часов утра в Таллинн прибыл также Viking Sun, на борту которого до 900 пассажиров. Судно покинет Таллинн в 21 час.

В 9 часов в порту Ванасадам ошвартовался круизный лайнер MSC Meraviglia, на его борту до 5000 пассажиров, судно уйдет из Таллинна в 18 часов.

В 9 часов утра в Таллинн прибыл также Costa Magica, на борту которого до 2500 туристов. Судно уйдет из Таллинна в 17 часов.

В 11 часов прибудет Star Breeze, судно доставит почти 200 туристов и покинет Таллинн в 17 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.