«Наши зрители ждут качественного контента на родном языке, и „Антарктика 200 – по следам Беллинсгаузена“ предлагает именно это. Telia делает еще один большой шаг в мире развлечений и медиа, и мы рады, что этот шаг связан с производством сериала, который даст зрителям возможность принять виртуальное участие в невероятно интересной экспедиции. Немаловажно и то, в программе примут участие известные и любимые артисты, а также эксперты, которые будут рассматривать вопросы, о которых мы все должны подумать – изменение климата, влияние человека на природу и прочие серьезные темы», – сказала Бирьо Кийк, менеджер по контенту отдела телевидения и мультимедиа Telia Eesti.