Полиция все еще ищет пропавшего месяц назад в Ида-Вирумаа Александра

13 июня полиция сообщала, что за неделю до этого из дома в Синимяэ ушел 37-летний Александр. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. Ранее сообщалось, что мужчина может передвигаться на автомобиле Mercedes-Benz.
Полицейские искали Александра в различных местах, но безрезультатно. Также были опрошены соседи и близкие. Полицейские прочесали окрестности, а также связались с медучреждениями, были просмотрены и городские камеры видеонаблюдения, однако установить местоположение мужчины не удалось.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении изображенного на фотографии человека, полиция просить звонить по телефону 112.