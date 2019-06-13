Вт, 2.07.2019
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  • Полиция все еще ищет пропавшего месяц назад в Ида-Вирумаа Александра

Полиция все еще ищет пропавшего месяц назад в Ида-Вирумаа Александра

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Пропавший Александр.

ФОТО: Politsei

13 июня полиция сообщала, что за неделю до этого из дома в Синимяэ ушел 37-летний Александр. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. Ранее сообщалось, что мужчина может передвигаться на автомобиле Mercedes-Benz.

Александр.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полицейские искали Александра в различных местах, но безрезультатно. Также были опрошены соседи и близкие. Полицейские прочесали окрестности, а также связались с медучреждениями, были просмотрены и городские камеры видеонаблюдения, однако установить местоположение мужчины не удалось.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении изображенного на фотографии человека, полиция просить звонить по телефону 112.

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