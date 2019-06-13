Евросоюз готовит новые санкции против Москвы

Одной из таких штрафных мер в тексте документа указано непризнание нелегально выданных российских паспортов жителям так называемых Донецкой и Луганской народных республик, пишет DW.com. Изданный в апреле соответствующий указ президента РФ Владимира Путина противоречит духу и целям минских договоренностей 2015 года об урегулировании конфликта на востоке Украины.

Российско-украинский конфликт в Керченском проливе

Напряженность в отношениях между Москвой и Киевом усилилась после задержания Россией в ноябре 2018 года трех украинских судов, пытавшихся пересечь Керченский пролив, который Москва после аннексии Крыма объявила своими территориальными водами.

Украинские моряки, находившиеся на этих судах, по-прежнему содержатся в российской тюрьме. ЕС на протяжении уже нескольких месяцев требует от Москвы освободить их. Это требование содержится и в тексте проекта итогового заявления участников брюссельской встречи в верхах.