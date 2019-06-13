Реальность: квартира на последнем этаже – не пентхаус и стоить дороже не должна

«То, что квартира на последнем этаже должна быть дороже - миф, - говорит руководитель портала City24 Карин Ноппель-Кокеров. - Образно говоря, прелесть квартиры под самой крышей, при условии, что крыша добротно сделана и не протекает, заключается в том, что над тобой никто не топает, а вид из окон квартиры на предпоследнем этаже практически так же хорош, как и из квартиры на верхнем этаже».

Сейчас цена квадратного метра квартир на верхних этажах превышает цену квадратного метра квартир на средних этажах только в Хааберсти, где в продаже много квартир в новостройках. В Хааберсти запрашиваемая медианная цена квартиры на последнем этаже достигает 1958 евро за квадратный метр, что превышает цену квадратного метра средних этажей на 90 евро.

В Ласнамяэ продавцы просят за квартиры на средних и верхних этажах практически равные цены, а во всех других районах квартиры на средних этажах стоят дороже, чем на верхних.