Реальность: квартира на последнем этаже – не пентхаус и стоить дороже не должна

Покупатели согласны платить более высокую цену за квартиры на последних этажах только в новых высококачественных домах, говорится в анализе столичного рынка квартир, проведенном порталом City24.
«То, что квартира на последнем этаже должна быть дороже - миф, - говорит руководитель портала City24 Карин Ноппель-Кокеров. - Образно говоря, прелесть квартиры под самой крышей, при условии, что крыша добротно сделана и не протекает, заключается в том, что над тобой никто не топает, а вид из окон квартиры на предпоследнем этаже практически так же хорош, как и из квартиры на верхнем этаже».
Сейчас цена квадратного метра квартир на верхних этажах превышает цену квадратного метра квартир на средних этажах только в Хааберсти, где в продаже много квартир в новостройках. В Хааберсти запрашиваемая медианная цена квартиры на последнем этаже достигает 1958 евро за квадратный метр, что превышает цену квадратного метра средних этажей на 90 евро.
В Ласнамяэ продавцы просят за квартиры на средних и верхних этажах практически равные цены, а во всех других районах квартиры на средних этажах стоят дороже, чем на верхних.
«Чтение новостей о недвижимости за последние годы может создать впечатление огромного бума новых проектов, но приведенные примеры вернут вас на землю, - сказала Ноппель-Кокеров. - Несмотря на динамичное развитие рынка недвижимости, наш жилищный фонд в среднем все еще стар и требует ремонта, и потенциальные технические проблемы, связанные с квартирами на первом и последнем этажах, имеют для покупателей большое значение».