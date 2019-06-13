Чт, 13.06.2019
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  • Вандалы исписали праздничную инсталляцию оскорблениями и свастиками

Вандалы исписали праздничную инсталляцию оскорблениями и свастиками

Laulu- ja tantsupeo installatsioon Toris langes vandaalide saagiks täna öösel.

ФОТО: Tori vald

Сегодня ночью или вчера вечером в Тори неизвестные осквернили инсталляцию в форме сердца, установленную не далее как на прошлой неделе в самом центре городка по случаю праздника песни и танца.

На скульптуре написано по-эстонски "Убирайтесь из Эстонии, ублюдки", а также "Зиг Хайль" и нарисованы свастики.

Волость Тори на своей  странице в соцсети призывает всех очевидцев случившегося связаться с участковым полицейским Пирет Дрейманн по телефону 5770 3075.

Волость обещает сделать все возможное, чтобы восстановить символ праздника песни и танца.

Аналогичные инсталляции по случаю праздника установлены также в Таллинне, Вильянди, Эльва, Тарту и на острове Муху.

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