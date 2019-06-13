Вандалы исписали праздничную инсталляцию оскорблениями и свастиками

Сегодня ночью или вчера вечером в Тори неизвестные осквернили инсталляцию в форме сердца, установленную не далее как на прошлой неделе в самом центре городка по случаю праздника песни и танца.
На скульптуре написано по-эстонски "Убирайтесь из Эстонии, ублюдки", а также "Зиг Хайль" и нарисованы свастики.
Волость Тори на своей странице в соцсети призывает всех очевидцев случившегося связаться с участковым полицейским Пирет Дрейманн по телефону 5770 3075.
Волость обещает сделать все возможное, чтобы восстановить символ праздника песни и танца.
Аналогичные инсталляции по случаю праздника установлены также в Таллинне, Вильянди, Эльва, Тарту и на острове Муху.