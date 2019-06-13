Только Huawei и Xiaomi смогли нарастить поставки смартфонов в Европе

Согласно свежему отчету исследовательской компании IDC, продажи смартфонов в Европе в первом квартале 2019 года снизились, но компании Huawei удалось значительно увеличить объем поставок.
Суммарно с января по март 2019 году в Европе было отгружено 53,5 млн смартфонов, что на 2,74% меньше, чем было в первом квартале прошлого года, пишет ixbt.com. Единственными производителями, которые улучшили свои результаты, стали Huawei и Xiaomi. Они нарастили поставки на 66,13% и 33,26% соответственно.
Эти компании занимают в общем рейтинге поставок в европейском регионе второе и четвертое места соответственно с результатами 13,5 и 2,9 млн смартфонов (это соответствует 25,39% и 5,55% рынка). Первое место остается за Samsung, которая отгрузила 15,7 млн единиц (-6,82%), а Apple досталось третье место с результатом 7,8 млн iPhone (-22,73%).
Пятое место занимает компания HMD Global, которая выпускает смартфоны Nokia.