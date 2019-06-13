Только Huawei и Xiaomi смогли нарастить поставки смартфонов в Европе

Суммарно с января по март 2019 году в Европе было отгружено 53,5 млн смартфонов, что на 2,74% меньше, чем было в первом квартале прошлого года, пишет ixbt.com. Единственными производителями, которые улучшили свои результаты, стали Huawei и Xiaomi. Они нарастили поставки на 66,13% и 33,26% соответственно.