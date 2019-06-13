KyivNotKiev. В США будут по-другому писать название столицы Украины

Совет США по географическим названиям принял решение о замене в международной базе официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv. Международные организации ссылаются именно на названия из этой базы, подчеркнули в украинском посольстве в Вашингтоне.
Кто предложил?
В совет обратился посол Украины в США Валерий Чалый.
Предложение посла поддержали члены «украинского кокуса» в конгрессе США (группы дружбы с Украиной в Палате представителей) и Украинский конгрессовый комитет Америки (некоммерческая организация), сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.
С чего все началось?
В октябре прошлого года украинский МИД совместно с центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA. Цель - обращение к иностранным организациям, компаниям и СМИ с просьбой скорректировать правописания названия города Киева и других украинских городов.