KyivNotKiev. В США будут по-другому писать название столицы Украины

Быстрее всех к новому написанию переходят международные аэропорты, сообщала в понедельник «Телевизионная служба новостей» (ТСН) канала «1+1». По ее подсчетам, уже почти 40 аэропортов используют слово Kyiv.

По-новому стали писать название Киева в электронной переписке Евросоюза, МАГАТЭ и других организаций, сообщала ТСН.

«Кампания #KyivNotKiev - не популизм и спекуляция. Это восстановление исторической справедливости и шаг в сторону от советизации украинских названий», - заявили в посольстве Украины в Британии.

Когда заработает?

Изменения в официальные базы Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня, следует из сообщения посольства Украины в США в «Фейсбуке».

«Это решение имеет чрезвычайно важное значение и дает толчок, чтобы исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности, на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире», - говорится в сообщении.

«Международные организации, включая Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США», - пояснили в посольстве.