Allfilm: в связи со съемками фильма Нолана движение по Лаагна-теэ будет полностью открыто только четыре дня

В четверг утром, 13 июня, фирма Allfilm сделала официальное заявление относительно съемок фильма на Лаагна-теэ, перевод которого Rus.Postimees публикует ниже:

«Как известно, мы плотно сотрудничали с Таллиннской горуправой в вопросе организации съемок фильма Кристофера Нолана Tenet, в том числе занимались поиском возможностей для их проведения на Лаагна-теэ. В последние месяцы мы вели переговоры с различными отделами горуправы по поводу организации движение и прочей логистики в связи со съемками фильма. Вместе с городом мы нашли баланс между демонстрацией Таллинна и Эстонии в фильме и возможными неудобствами, которые могут сопутствовать кинопроизводству. Сначала мы хотели закрыть Лаагна-теэ на четыре недели.

В результате конструктивных переговоров с городом мы нашли возможность значительно сократить потребность в использовании Лаагна-теэ, сочетав временное закрытие дороги, перенаправление транспорта и объезд. Разработанный в качестве компромисса план позволяет показать в фильме Таллинн и Лаагна-теэ, максимально учитывая потребности горожан. Мы рады, что достигли соглашения, которое позволит начать съемки фильма в Таллинне. Мы благодарим мэра Михаила Кылварта, Таллиннскую горуправу и Транспортный департамент за поддержку и сотрудничество. Мы также благодарим Эстонский институт кино и Министерство культуры, которые стали большой опорой в организации съемок в столице.

Примерный план перенаправления и закрытия движения по Лаагна-теэ: - по понедельникам и вторникам движение по Лаагна-теэ полностью открыто - со среды по пятницу в часы пик общественный и частный транспорт могут пользоваться северной частью Лаагна-теэ для движения в одном направлении - утром по направлению в центр и вечером по направлению из центра - в среду и четверг с 10 до 16:30 дорога Лаагна будет закрыта - в пятницу Лаагна-теэ закрыто с 10 до 15:30 - на выходных движение по Лаагна-теэ полностью закрыто. Изменения в организации дорожного движения произойдут в промежутке с 10 по 28 июля.

Мы крайне признательны всем таллиннцам, которые работают в технической команде фильма, обеспечивают логистику, а также кейтеринговым и транспортным компаниям и несчетному количеству других местных фирм и студентам, которые уже внесли свой вклад и продолжают работать ради создания этого фильма. Создатели фильма будут рады жить и работать в нашем красивом городе в течение ближайшего месяца. Будем надеяться, что уже в новом году мы сможем насладиться результатом их работы на большом экране».





Мэр Таллинна Михаил Кылварт в свою очередь заявил, что сообщение о киносъемках на Лаагна-теэ опережают события, поскольку соглашения с создателями фильма еще нет.

«На сегодня соглашение не заключено, а потому не может быть и никакой уверенности в том, что киносъемка на улице Лаагна состоится. В частности, нет соглашения по временному графику проведение съемок. Все это ставит само проведение съемок под большой вопрос, и все сообщения иного содержания преждевременны, - сказал Михаил Кылварт. - В последние дни мы предлагали различные решения. Радует, что съемочная группа Кристофера Нолана поняла, что полное закрытие улицы Лаагна на четыре недели не может быть темой переговоров с нами. Консультации продолжаются».