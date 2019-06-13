Чт, 13.06.2019
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Власти Таллинна и Кристофер Нолан достигли соглашения по поводу закрытия Лаагна-теэ

Вид на Лаагна-теэ.

ФОТО: SANDER ILVEST / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Власти Таллинна и команда режиссера Кристофера Нолана договорились о том, как будет осуществляться движение по дороге Лаагна на время съемок нового фильма в период с 10 по 28 июля.

В указанный период движение по Лаагна-теэ будет полностью открыто только по понедельникам и вторникам, сообщает в четверг, 13 июня, Rus.ERR со ссылкой на задействованную в съемках эстонскую компанию Allfilm.

По ее сообщению, такая договоренность была достигнута в результате конструктивных переговоров с городом. Предприятие отмечает, что в ходе переговоров с мэрией Таллинна стороны пришли к компромиссу.

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