Власти Таллинна и Кристофер Нолан достигли соглашения по поводу закрытия Лаагна-теэ

Власти Таллинна и команда режиссера Кристофера Нолана договорились о том, как будет осуществляться движение по дороге Лаагна на время съемок нового фильма в период с 10 по 28 июля.
В указанный период движение по Лаагна-теэ будет полностью открыто только по понедельникам и вторникам, сообщает в четверг, 13 июня, Rus.ERR со ссылкой на задействованную в съемках эстонскую компанию Allfilm.
По ее сообщению, такая договоренность была достигнута в результате конструктивных переговоров с городом. Предприятие отмечает, что в ходе переговоров с мэрией Таллинна стороны пришли к компромиссу.
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