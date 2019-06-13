Чт, 13.06.2019
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Рынок недвижимости Мустамяэ гудит, как разбуженный улей

Мустамяэ. Иллюстративное фото.

ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM/ Scanpix

«Nüüd elan Mustamäel, korter on aus ja hea», - вспоминает портал Kodustiil песню «Мустамяэский вальс». С 1971 года прошло уже почти полвека. В чем сейчас очарование этого района?

«В Мустамяэ покупает квартиры молодежь, которая начинает самостоятельную жизнь. Мустамяэ также является наиболее предпочтительным выбором для пожилых людей, которые ценят хорошую инфраструктуру, хорошее транспортное сообщение с центром города и недорогие квартиры с балконом», - говорит Сирли Нурм, руководитель таллиннского филиала фирмы Lahe Kinnisvara.

Спрос на квартиры в Мустамяэ, по ее словам, стабильный, да и средняя цена растет. Это подтверждается увеличением количества сделок и ростом средней цены квадратного метра, которая постоянно увеличивается начиная с 2009 года.

«Чаще покупают двухкомнатные и трехкомнатные, реже четырехкомнатные квартиры, - объяснила Нурм. - Очень популярна  улица Вильде-теэ, которая имеет преимущество в виде близости к торговому центре «Магистраль» и рынку, а также к трем школам, нескольким детским садам и парку Mянни».

А старую милую песенку про Мустамяэ можно послушать и посмотреть на ВИДЕО ниже.

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