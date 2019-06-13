Рынок недвижимости Мустамяэ гудит, как разбуженный улей

«В Мустамяэ покупает квартиры молодежь, которая начинает самостоятельную жизнь. Мустамяэ также является наиболее предпочтительным выбором для пожилых людей, которые ценят хорошую инфраструктуру, хорошее транспортное сообщение с центром города и недорогие квартиры с балконом», - говорит Сирли Нурм, руководитель таллиннского филиала фирмы Lahe Kinnisvara.

Спрос на квартиры в Мустамяэ, по ее словам, стабильный, да и средняя цена растет. Это подтверждается увеличением количества сделок и ростом средней цены квадратного метра, которая постоянно увеличивается начиная с 2009 года.

«Чаще покупают двухкомнатные и трехкомнатные, реже четырехкомнатные квартиры, - объяснила Нурм. - Очень популярна улица Вильде-теэ, которая имеет преимущество в виде близости к торговому центре «Магистраль» и рынку, а также к трем школам, нескольким детским садам и парку Mянни».