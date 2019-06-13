Рийгикогу принял закон о снижении акцизов на алкоголь

Поправки вступят в силу c 1 июля.

За принятие законопроекта проголосовали 70, а против были 9 парламентариев.

По оценке правящих партий, сокращение акциза позволит предпринимателям снизить цены на алкоголь, чтобы ограничить развернувшуюся в 2015 году приграничную торговлю спиртным.