Чт, 13.06.2019
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Рийгикогу принял закон о снижении акцизов на алкоголь

Alkohol

ФОТО: Z Jan / PantherMedia / Z Jan

В четверг, 13 июня, парламент Эстонии принял в третьем чтении законопроект, призванный снизить на 25% акцизные ставки на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки.

Поправки вступят в силу c 1 июля.

За принятие законопроекта проголосовали 70, а против были 9 парламентариев.

По оценке правящих партий, сокращение акциза позволит предпринимателям снизить цены на алкоголь, чтобы ограничить развернувшуюся в 2015 году приграничную торговлю спиртным.

По расчетам минфина, объемы приграничной торговли алкоголем после вступления изменений в силу должны снизиться на 80%.

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