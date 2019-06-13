Рийгикогу принял закон о снижении акцизов на алкоголь

В четверг, 13 июня, парламент Эстонии принял в третьем чтении законопроект, призванный снизить на 25% акцизные ставки на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки.
Поправки вступят в силу c 1 июля.
За принятие законопроекта проголосовали 70, а против были 9 парламентариев.
По оценке правящих партий, сокращение акциза позволит предпринимателям снизить цены на алкоголь, чтобы ограничить развернувшуюся в 2015 году приграничную торговлю спиртным.
По расчетам минфина, объемы приграничной торговли алкоголем после вступления изменений в силу должны снизиться на 80%.