Фото и видео: полиция накрыла наркоплантацию на складе в Мустамяэ

В мае полицейским поступило сообщение о том, что в Таллинне у одного из находящегося в Мустамяэ складов чувствуется сильный запах марихуаны. Полицейские тут же проверили информацию и задержали 27-летнего мужчину. В находившемся в распоряжении мужчины помещении было обнаружено пять палаток со 159 растениями марихуаны. В помещении были установлены необходимые для выращивания марихуаны светильники и системы фильтрации. В ходе проведенного дома у мужчины обыска полицейские нашли наличные деньги и небольшое количество вещества с подозрением на марихуану.

Окружной прокурор Арика Алманн пояснила, что занятие оборотом наркотиков в крупном размере является серьезным преступлением, поэтому проверяется каждый поступающий сигнал.

"27-летнего мужчину есть основание подозревать в выращивании большого количества растений в Мустамяэ. Учитывая масштабы, вероятно, что марихуана была предназначена для продажи. Принимая во внимание тяжесть преступления, прокуратура ходатайствовала о взятии мужчины под стражу, и суд это ходатайство удовлетворил", – сказала прокурор. Ранее мужчина в уголовном порядке не наказывался.

Руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью криминального бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро сказал, что люди все чаще сообщают полиции о вызывающей подозрение деятельности, которую они замечают в своем районе.

"Сообщить информацию может человек, который случайно увидел продажу запрещенных веществ, а также член семьи, который переживает за своего близкого, попавшего в наркозависимость. Люди, которые не согласны терпеть продажу наркотиков рядом со своим домом и сообщают полиции об этом, оказывают нам большую помощь", – сказал Райт Пикаро.

Полицейский приводит в пример случай, когда на номер тревоги позвонила 11-летняя девочка, которая сообщила, что ей кажется, что молодые люди открыто передают наркотики в общественном транспорте.

"Это позитивный пример того, что дети знают о связанных с наркотиками опасностях", – сказал Пикаро.