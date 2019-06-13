Добралось и до нас: Эстонию накрывает волна нанесения себе увечий среди детей

И в руководимом Кейнберг центре знают о действующих в социальных сетях группах, и по этому поводу связывались с полицией. Но Пунак отмечает, что в случае нанесения себе увечий полиции сложно взять бразды правления в свои руки, поскольку речь не идет о правонарушении: «Хотя понятно, что это угрожает здоровью детей, или даже их жизни, и нужно реагировать».

Но вопросы – кто и как точно должен реагировать - совсем не простые. Упомянутая в этой истории школа начала искать решение проблемы вместе со специалистами и родителями.

«Многие дети меняют курс тогда, когда они понимаю, как много огорчений они принесли своими поступками родственникам, и когда о них начинают заботиться, - говорит Клейнберг. – Ругань и определение внешних границ – это крайняя мера тогда, когда дела уже вышли из-под контроля. В действительности не нужно вообще доходить до этой точки».

Для этого и Клейнберг советует искать решение сообща, поскольку одного универсального решения нет. И родители, по ее словам, могут помочь друг другу: «Попасть с беду будучи родителем – это очень по-человечески».

«Но не нужно слишком рано прекращать заниматься воспитанием ребенка. Если вы просто навсегда отнимете у ребенка телефон, то вы проиграете. Вы должны понять и позицию ребенка. Нужно постоянно искать баланс», - говорит психиатр.

По ее словам, важно, чтобы у подростков были более лучшие вызовы, за которые можно бороться и получать внимание, и делать это со свойственным молодости упрямством: «У них должно быть применение – они должны быть в чем-то задействованы, где они могли бы спорить и высказывать мнение. Они хотят быть заметными в обществе. Мы не можем держать подростков в стороне от важных дел».

Также, по словам Клейнберг, нет ничего плохого в желании детей иметь тайны. Напротив, у них должны быть свои интересные занятия, ответственность и предприимчивость.

«Дети хотят думать своей головой и не нужно все контролировать. Это очень интересный мир, в котором они могут сами копаться и реализовывать придуманное собственной головой. Важно, чтобы у них были родители, которые их ждут, и установки, данные в семье», - говорит психиатр.

«Это общий вызов для всех взрослых в Эстонии, поскольку у нас растет поколение молодых людей, воспитывать которых у нас не было времени, и чьи потребности постоянно оставались на заднем плане. Те самые подростки сейчас ищут принадлежности к группам и внимания в других местах. Параллельно родители, растящие детей, получают опыт вызовов современного общества в лице социальных сетей и эпохи гаджетов», - сказала Клейнберг.

Помощь детям действительно помогает подросткам

Маарья Пунак. ФОТО: Margus Ansu

Маарья Пунак, лейтенант полиции коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны

Крайне важно, чтобы с изначальной причиной того, почему дети хотят причинить себе боль, занимались все школы в сотрудничестве с психологами и, например, Детским центром душевного здоровья, обязательно привлекая и родителей.

Но если в группе в Facebook говорят на темы причинения себе увечий, то этим нарушаются внутренние правила платформы. По этому поводу можно подать рапорт и группу закроют. Тем, кто отправит сообщение, не обязательно должен быть веб-констебль, это может сделать каждый.

Но об этом стоит оповестить веб-констеблей, чтобы полиция была в курсе ярких тенденций. Было бы хорошо, если бы и самим членам таких групп напомнили, что в случае проблем молодые люди могут написать в помощь детям. Конечно, есть группы, о которых полиция не знает, и потому я надеюсь, что находящиеся в этих группах люди время от времени будут делиться там адресом и телефоном Помощи детям, поскольку там действительно могут помощь ребенку.

Дорогой подросток, если ты чувствуешь себя одиноким, или у тебя возникла какая-то другая проблема, ты всегда может анонимно позвонить в Помощь детям по телефону 116 111. Если ты не хочешь звонить, на странице lasteabi.ee ты можешь найти окошко для общения, куда ты также анонимно можешь написать о своей проблеме.