Добралось и до нас: Эстонию накрывает волна нанесения себе увечий среди детей

Все больше 12-14-летних девочек вступает в секретные группы в социальных сетях, членов которых связывает интерес к нанесению себе увечий, пишет Postimees.
Всего за несколько месяцев в одном маленьком городке Эстонии в больницу попали три одноклассницы, которые умышленно нанесли себе травмы. Как стало известно Postimees, все они входят в одну закрытую группу в Facebook, где молодые люди со всей Эстонии обсуждают такие темы и делятся собственным опытом.
Для защиты детей, издание не раскрывает имен подростков. По той же причине не указывается ни школа, ни название города, ни имена источников, столкнувшихся с этой проблемой. Однако журналисты пообщались со многими людьми, которые в состоянии рассказать о закулисье нанесения увечий самому себе.
В любом случае, ясно, в одном классе маленькой, насчитывающей всего несколько сотен учеников школы, происходит нечто, для описания чего один учитель использует слово «вирус». «Как массовый психоз», - добавляет его коллега. Кроме учителей ситуацией обеспокоены больница и местная полиция.
Причина беспокойства заключается в том, что за последние полгода из-за нанесения себе увечий в больницу попали три ученицы одного и того же класса.
Жизни всех трех девочек удалось спасти, но один из работников больницы признает, что происходящее – это нечто входящее за все возможные рамки. Больница одного маленького населенного пункта никогда раньше с таким не сталкивалась. Единичные случаи, конечно, происходили, но такой волны нанесения увечий самим себе никогда раньше не поднималось. По этой причине больница обратилась в полицию, которая теперь присматривает за ситуацией.
На данный момент удалось выяснить, что хотя для умышленного причинения себе вреда у девочек были разные причины, их объединяет закрытая группа в Facebook, где кроме них есть и другие подростки со всей Эстонии.
В группе делятся опытом нанесения себе травм, что неизбежно влияет и на других членов группы. В то же время, эта группа отличается от распространившихся по всему миру так называемых групп игры в самоубийство как «Момо» или «Синий кит» - никто напрямую не приказывает что-то сделать, командный дух скорее возникает органически.
Многих членов группы объединяет то, что они прежде уже познакомились друг с другом в каких-то психиатрических центрах. В некоторых центрах, занимающихся душевным здоровьем детей и подростков, знают, что есть молодые люди, которых нельзя помещать в одни и те же отделения и даже центры.
А в секретных группах в социальных сетях можно делиться информацией круглосуточно. По информации людей, знающих об этих делах, общение с подружками в группах происходит следующим образом: «Сделаем все вместе в одно время, тогда сможет вместе быть в больнице!», или «Поедем в этот раз в Тарту или в Вильянди (в центр – ред.)».
Распространяется, прежде всего, среди девочек
По словам специалистов, таких групп больше, чем одна. Если в некоторых, например, по пять подростков, то в какой-то другой участников может быть в несколько раз больше. Если родители или школа узнают о какой-то из групп, ее можно закрыть и открыть новую. Чаще всего в такие группы вступают девочки.
То, что нанесение себе увечий в случае 12-14-летних распространяется именно среди девочек, показал и отчет о душевном здоровье школьников, опубликованный в 2015 году. В ходе исследования выяснилось, что каждый третий подросток хотя бы раз в жизни наносил себе увечья умышленно. По этому показателю Эстония среди 11 исследованных стран занимает третье место.
И случаи трех девочек, описанные в этом материале, это лишь верхушка айсберга. В той же школе есть и другие подростки моложе 16 лет, которые причиняли себе травмы.
В принципе, в этой истории нет ничего нового, но теперь, как заверяют специалисты, это превратилось в тенденцию, один психиатр даже использует слово «волна». И происходит это не в одном населенном пункте, а по всей Эстонии.
Образно говоря, если когда-то дети в качестве провокации ходили курить за углом школы, то теперь провокация заключается в том, чтобы порезать себя. Самым безобидным образом это делают во время уроков, например, колют себя иголками, или продевают через кожу булавку.
Но специалисты говорят, что наносящие себе травмы подростки не понимают, что могут умереть и что смерть, это – конец. «Я считаю, что нанесение себе увечий в последние годы является темой практически во всех школах, где я читала лекции», - говорит много лет проработавшая веб-констеблем, недавно перешедшая в коммуникационный отдел Департамента полиции и погранохраны лейтенант полиции Маарья Пунак.
Она признает, что в школах складывались ситуации, когда ее просили во время лекции этой темы даже не касаться.
«Может быть, именно замалчивание темы в реальном мире и стало причиной того, что молодые люди переезжают в закрытые группы в социальных сетях, - сказала Пунак. – Сначала это делают из интереса, но позже при возникновении командного духа, они могут решить попробовать и самим что-то такое».
Руководитель Детского центра душевного здоровья, детский психиатр Анне Клейнберг тоже подтверждает, что нанесение увечий себе превратилось в тенденцию именно в последние годы.
«Желание попробовать границы, попробовать в группе что-то рискованное – это естественно в таком возрасте, - признала он. – Но доступность информации и эпоха гаджетов воздали новую субкультуру, в которой поиск приключений стал опасным для жизни».
Говоря о причинах нанесения себе увечий, она приводит в пример эмоциональное одиночество и ставшие проблемой для душевного здоровья оценки ценностей во всем обществе: «Поиск внимания стал обыденностью, это делают и взрослые». Но если взрослые добиваются внимания в основном благодаря своим достижениям, то детям это чаще всего не удается. В то же время страсть к вниманию у взрослых становится примером и для них.
«Как дети, так и взрослые ищут и получают внимание через публикацию своих переживаний. Это стало нормальностью. Скорее нужна помощь по существу и поддержка, а не вызывающая вопросы известность. Оценки ценностей отклоняются в сторону», - сказала Клейнберг.
Общий вызов для взрослых
И в руководимом Кейнберг центре знают о действующих в социальных сетях группах, и по этому поводу связывались с полицией. Но Пунак отмечает, что в случае нанесения себе увечий полиции сложно взять бразды правления в свои руки, поскольку речь не идет о правонарушении: «Хотя понятно, что это угрожает здоровью детей, или даже их жизни, и нужно реагировать».
Но вопросы – кто и как точно должен реагировать - совсем не простые. Упомянутая в этой истории школа начала искать решение проблемы вместе со специалистами и родителями.
«Многие дети меняют курс тогда, когда они понимаю, как много огорчений они принесли своими поступками родственникам, и когда о них начинают заботиться, - говорит Клейнберг. – Ругань и определение внешних границ – это крайняя мера тогда, когда дела уже вышли из-под контроля. В действительности не нужно вообще доходить до этой точки».
Для этого и Клейнберг советует искать решение сообща, поскольку одного универсального решения нет. И родители, по ее словам, могут помочь друг другу: «Попасть с беду будучи родителем – это очень по-человечески».
«Но не нужно слишком рано прекращать заниматься воспитанием ребенка. Если вы просто навсегда отнимете у ребенка телефон, то вы проиграете. Вы должны понять и позицию ребенка. Нужно постоянно искать баланс», - говорит психиатр.
По ее словам, важно, чтобы у подростков были более лучшие вызовы, за которые можно бороться и получать внимание, и делать это со свойственным молодости упрямством: «У них должно быть применение – они должны быть в чем-то задействованы, где они могли бы спорить и высказывать мнение. Они хотят быть заметными в обществе. Мы не можем держать подростков в стороне от важных дел».
Также, по словам Клейнберг, нет ничего плохого в желании детей иметь тайны. Напротив, у них должны быть свои интересные занятия, ответственность и предприимчивость.
«Дети хотят думать своей головой и не нужно все контролировать. Это очень интересный мир, в котором они могут сами копаться и реализовывать придуманное собственной головой. Важно, чтобы у них были родители, которые их ждут, и установки, данные в семье», - говорит психиатр.
«Это общий вызов для всех взрослых в Эстонии, поскольку у нас растет поколение молодых людей, воспитывать которых у нас не было времени, и чьи потребности постоянно оставались на заднем плане. Те самые подростки сейчас ищут принадлежности к группам и внимания в других местах. Параллельно родители, растящие детей, получают опыт вызовов современного общества в лице социальных сетей и эпохи гаджетов», - сказала Клейнберг.
Помощь детям действительно помогает подросткам
Маарья Пунак, лейтенант полиции коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны
Крайне важно, чтобы с изначальной причиной того, почему дети хотят причинить себе боль, занимались все школы в сотрудничестве с психологами и, например, Детским центром душевного здоровья, обязательно привлекая и родителей.
Но если в группе в Facebook говорят на темы причинения себе увечий, то этим нарушаются внутренние правила платформы. По этому поводу можно подать рапорт и группу закроют. Тем, кто отправит сообщение, не обязательно должен быть веб-констебль, это может сделать каждый.
Но об этом стоит оповестить веб-констеблей, чтобы полиция была в курсе ярких тенденций. Было бы хорошо, если бы и самим членам таких групп напомнили, что в случае проблем молодые люди могут написать в помощь детям. Конечно, есть группы, о которых полиция не знает, и потому я надеюсь, что находящиеся в этих группах люди время от времени будут делиться там адресом и телефоном Помощи детям, поскольку там действительно могут помощь ребенку.
Дорогой подросток, если ты чувствуешь себя одиноким, или у тебя возникла какая-то другая проблема, ты всегда может анонимно позвонить в Помощь детям по телефону 116 111. Если ты не хочешь звонить, на странице lasteabi.ee ты можешь найти окошко для общения, куда ты также анонимно можешь написать о своей проблеме.