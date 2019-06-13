Чт, 13.06.2019
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На дорогах Эстонии появился новый знак

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Новый дорожный знак о соблюдении дистанции между водителями автомобилей и велосипедов появился на дорогах Харьюмаа.

ФОТО: maanteeamet

Департамент шоссейных дорог предупреждает водителей о появлении нового дорожного знака, который призывает участников движения держать дистанцию между автомобилями и велосипедистами. 

Дорожный знак должен напомнить водителям, что между автомобилем и велосипедистом на дороге должно быть расстояние минимум 1,5 метра, чтобы обеспечить безопасность обоим участникам движения. 

Новые дорожные знаки появятся на шести отрезках дорог в Харьюмаа:

  • Юри-Арукюла на 4,7 и 8,7 километрах дороги;
  • Лагеди-Арукюла-Пенинги на 2,4 и 11,1 километрах дороги;
  • Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна на 18,7 и 25,5 километрах дороги. 

К осени этого года Департамент шоссейных дорог проанализирует, оказали ли новые знаки влияние на поведение водителей. 

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