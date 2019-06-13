На дорогах Эстонии появился новый знак

Департамент шоссейных дорог предупреждает водителей о появлении нового дорожного знака, который призывает участников движения держать дистанцию между автомобилями и велосипедистами.
Дорожный знак должен напомнить водителям, что между автомобилем и велосипедистом на дороге должно быть расстояние минимум 1,5 метра, чтобы обеспечить безопасность обоим участникам движения.
Новые дорожные знаки появятся на шести отрезках дорог в Харьюмаа:
- Юри-Арукюла на 4,7 и 8,7 километрах дороги;
- Лагеди-Арукюла-Пенинги на 2,4 и 11,1 километрах дороги;
- Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна на 18,7 и 25,5 километрах дороги.
К осени этого года Департамент шоссейных дорог проанализирует, оказали ли новые знаки влияние на поведение водителей.